தற்போதைய வீட்டிலிருந்து வெளியேறும் பெரும்பாலான ஒற்றையர்கள், வாடகைக்குத் தங்குவது அல்லது வேறொருவருடன் தங்குவதைக் காட்டிலும் சொந்தமாக வீடு வாங்குவதையே விரும்புவதாக வீவக நடத்திய ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
மேலும், மறுவிற்பனை வீட்டைக் காட்டிலும் புதிய வீட்டை வாங்குவதில் அவர்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். தாக்குப் பிடிக்கும் தன்மை மற்றும் புதிய வாழ்விடச் சூழல் ஆகியன காரணமாக அவர்கள் அவ்வாறு விரும்புகின்றனர்.
2023, 2024 ஆகிய ஆண்டுகளில் 1,600க்கும் அதிகமான ஒற்றைக் குடியிருப்பாளர்களிடம் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
வீவக வீடுகளில் வசிக்கும் அல்லது வாடகைக்குத் தங்கி இருக்கும் 21 வயதுக்கும் 54 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட ஒற்றை சிங்கப்பூர் குடிமக்களை ஒற்றைக் குடியிருப்பாளர்கள் என ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது.
ஐந்தாண்டுக்கு ஒருமுறை ஆய்வு நடத்தப்பட்டாலும், ஆக ஆண்மைய ஆய்வுதான் ஒற்றைக் குடியிருப்பாளர்களின் விருப்பங்களைக் கண்டறிந்தது.
ஆய்வில் பங்கேற்ற ஒற்றையர்களில் பெரும்பான்மையினர் 35 வயது அல்லது அதற்கும் குறைவான வயதினர். அவர்களில், நாலறை அல்லது அதற்கும் பெரிய வீடுகளில் தங்களது பெற்றோருடன் அல்லது நெருங்கிய குடும்பத்தினருடன் வசிக்கும் ஒற்றையரே ஆய்வில் அதிகம் பங்கேற்றனர்.
ஒற்றைக் குடியிருப்பாளருக்கான வீட்டு வசதித் தேவைகளை நன்கு புரிந்துகொள்ளும் நோக்கில் அவர்களிடம் கருத்து திரட்டப்பட்டது.
ஆய்வில் பங்கேற்ற ஒற்றையர்களில் 80.3 விழுக்காட்டினரிடம் மணமுடிக்கும் எண்ணம் இல்லை. அப்படிப்பட்டவர்களில் 10ல் 6 பேர் அல்லது 66.2 விழுக்காட்டினர் தங்களது தற்போதைய வீட்டிலிருந்து வெளியேற விரும்புகின்றனர்.
வெளியேற விரும்புவோரில் 10ல் 7 பேர் அல்லது 72.3 விழுக்காட்டினர் வாடகைக்கு வீடு எடுப்பது அல்லது மற்றவர்களுடன் தங்குவதைக் காட்டிலும் சொந்தமாக வீடு வாங்குவதையே விரும்புகின்றனர்.
அவ்வாறு வாங்கப்படும் வீடு மறுவிற்பனை வீடாக அல்லாமல் புதிய வீவக அல்லது தனியார் வீட்டை வாங்குவதே 46.5 விழுக்காட்டினரின் விருப்பம்.