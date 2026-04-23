சிங்கப்பூரில் உள்ள 48 ஃபேர்பிரைஸ் பேரங்காடிகளில் இவ்வாண்டு இறுதிக்குள் அறிவார்ந்த தள்ளுவண்டிகளை எதிர்பார்க்கலாம்.
விவோசிட்டி, ஜூவல் சாங்கி விமான நிலையம், நெக்ஸ், ஜங்ஷன் 8, பிடோக் கடைத்தொகுதி ஆகிய பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள ஃபேர்பிரைஸ் பேரங்காடிகளில் 1,300க்கும் அதிகமான அறிவார்ந்த தள்ளுவண்டிகளைப் பயன்படுத்த முடியும்.
பொங்கோலில் முதலில் சோதிக்கப்பட்ட ‘ஸ்மார்ட் கார்ட்’ என்ற அறிவார்ந்த தள்ளுவண்டி திட்டம், பிற ஃபேர்பிரைஸ் பேரங்காடிகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்படுகிறது.
பேரங்காடிகளிலிருந்து பொருள்களை வாங்கிவிட்டு வெளியேறும் வாடிக்கையாளர்கள் பணம் செலுத்த நீண்ட வரிசைகளில் நிற்கத் தேவையிருக்காது.
அவர்கள் தள்ளுவண்டிகளில் உள்ள தொழில்நுட்ப அம்சம்வழி பொருள்களுக்கான கட்டணத்தைச் செலுத்திவிட்டு வெளியேறலாம்.
ஃபேர்பிரைஸ் செயலி மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் தள்ளுவண்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
பொங்கோல் கோஸ்ட் கடைத்தொகுதியில் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் புதிய தள்ளுவண்டிகள் சோதிக்கப்பட்டன. அவற்றின் மூலம் பொருள்களை வாங்கிய பிறகு 36 வினாடிகளுக்குள் பொருள்களுக்குக் கட்டணம் செலுத்திவிட்டு பேரங்காடியிலிருந்து வாடிக்கையாளர்களால் வெளியேற முடிந்தது.