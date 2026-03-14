Home
quick-news-icon

தானா மேரா முதல் எக்ஸ்போ வரையிலான சேவை நிறுத்தத்திலும் சுமுகப் பயணம்

2 mins read
தானா மேரா ரயில் நிலையத்தில் பேருந்துச் சேவைக்கான வழிகாட்டிகள் இருந்தனர். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
multi-img1 of 3

கிழக்கு - மேற்கு ரயில் பாதையின் தானா மேரா நிலையத்துக்கும் எக்ஸ்போ நிலையத்துக்கும் இடைப்பட்ட சேவை சனிக்கிழமை (மார்ச் 14) தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளபோதும் மாற்றுவழிகளில் பயணங்கள் சுமுகமாக இருந்தன.

பெரும்பாலான பயணிகள் எந்தவித குழப்பமும் இன்றி பேருந்துச் சேவை எஸ்8 (S8) மூலம் பயணங்களைத் தொடர்ந்தனர்.

ரயில் தளமேடைகளிலும் நுழைவாயில்களிலும் வழிகாட்டிகள் பணியமர்த்தப்பட்டனர். பேருந்துச் சேவைக்கான மாற்றுவழி பற்றியும் அவர்கள் பயணிகளுக்குத் தேவையான உதவிகளை வழங்கினர்.

ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஒருங்கிணைந்த பணிமனையுடன் கிழக்கு - மேற்குப் பாதையை இணைக்கும் பணிகள் நடைபெறுவதால் மார்ச் 14ஆம் தேதியிலிருந்து 17ஆம் தேதிவரை தானா மேரா நிலையத்திற்கும் எக்ஸ்போ நிலையத்திற்கும் இடைப்பட்ட சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஒருசில பயணிகள் சமூக ஊடகங்கள் வழியாகவும் நிலையங்களில் உள்ள அறிவிப்புப் பதாகைகள் மூலமாகவும் சேவை நிறுத்தம் குறித்து முன்கூட்டியே அறிந்திருந்தனர்.

இருப்பினும் வேறு சில பயணிகள் மார்ச் 14ஆம் தேதி காலைதான் மாற்றம் குறித்து அறிந்துகொண்டதாகக் கூறினர். அவர்கள் ஜூரோங் ஈஸ்ட் நிலையத்தில் தானா மேரா நிலையம் குறித்த தகவல்களை அறிவிப்புப் பதாகை மூலம் தெரிந்துகொண்டனர்.

எக்ஸ்போவில் வேலை செய்யும் சிலருக்குப் புதிய மாற்றம் சிரமத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டனர். ஆனால், வழிகாட்டிகளின் உதவியுடன் தானா மேராவிலிருந்து எக்ஸ்போவிற்குச் செல்லும் பேருந்தில் பயணம் செய்ய எளிதாக இருந்ததாக அவர்கள் கூறினர்.

சிலர் பயணப் பெட்டிகளுடன் சாங்கி விமான நிலையத்துக்குச் சென்றுகொண்டிருந்தனர். சேவை நிறுத்தம் குறித்து முன்கூட்டியே அறிந்திருந்த சிலர் கிளமெண்டி நிலையத்திலிருந்து தெம்பனிஸ் நிலையத்திற்குச் சென்று அங்கிருந்து டவுன்டௌன் பாதையில் மாறி எக்ஸ்போ நிலையத்திற்குச் சென்று அங்கிருந்து சாங்கி விமான நிலையத்தை அடைந்தனர்.

தொடர்புடைய செய்திகள்
அந்நிலையங்களுக்கு இடையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுவந்த தண்டவாளப் பாதுகாப்பு, மீயொலி (ultrasound) உள்ளிட்ட விரிவான சோதனைகளும் மின்சாரம், ரயில் சமிக்ஞை அமைப்புகளின் பராமரிப்புப் பணிகளும் முடிந்ததாக ஆணையம் கூறியது.

ரயில் சேவை மீண்டும் இயல்புநிலைக்குத் திரும்பியது குறித்து பயணிகள் நிம்மதி தெரிவித்தனர்.

கிழக்கு-மேற்கு பாதையில் ரயில் சேவை சுமுகம்

பேருந்து எண் எஸ்8 மக்களுக்குச் சேவை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

புதிய ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஒருங்கிணைந்த பணிமனைப் பணிகளுக்காக மூன்றாவது முறையாக ரயில் சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இதுவே இறுதி முறை என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

புதிய பணிமனைக்கான வேலை தொடங்கியபோது 2024ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 7ஆம் தேதியிலிருந்து 10ஆம் தேதி வரை தானா மேரா நிலையத்திலிருந்து தெம்பனிஸ் நிலையம் வரையிலான சேவை நிறுத்தப்பட்டது.

அதையடுத்து கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 29ஆம் தேதியிலிருந்து டிசம்பர் 8ஆம் தேதி வரை பிடோக் நிலையத்திலிருந்து தெம்பனிஸ் நிலையத்திற்கு இடைப்பட்ட சேவையும் தானா மேராவிலிருந்து எக்ஸ்போவிற்கு இடைப்பட்ட சேவையும் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டன.

ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஒருங்கிணைந்த பணிமனைக் கட்டுமானப் பணிகள் 2016ஆம் ஆண்டு தொடங்கின. - படம்: சாவ்பாவ்
குறிப்புச் சொற்கள்
தானா மேராஎக்ஸ்போரயில்சேவை