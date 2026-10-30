சிங்கப்பூரில் கிட்டத்தட்ட பாதியளவு முதலாளிகள் விண்ணப்பதாரர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் பணியமர்த்துவதற்கும் செயற்கை நுண்ணறிவை (ஏஐ) பயன்படுத்துகின்றனர்.
சிங்கப்பூர் தேசிய முதலாளிகள் கூட்டமைப்பு நடத்திய புதிய கணக்கெடுப்பு இதனைத் தெரிவிக்கிறது.
ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் 1,000 முதலாளிகளிடம் நடத்தப்பட்ட இந்தக் கருத்துக்கணிப்பில், மனிதவள (HR) நடைமுறைகளின் ஆரம்ப நடவடிக்கைகளான பணியமர்த்தல் (49%), பணியாளர் செயல்திறன் நிர்வாகம் (45%) ஆகியவற்றில் ‘ஏஐ’ பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுவதாக அந்த ஆய்வு குறிப்பிட்டுள்ளது.
அதேவேளை, சம்பளத்தை முடிவு செய்தல் (26%), பணியாளர்கள் நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறுவதை நிர்வகித்தல் (15%) ஆகியவற்றில் அந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு குறைவாகவே உள்ளது.
இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட பெரிய நிறுவனங்கள், ‘ஒர்க்டே’, ‘எஸ்ஏபி சக்சஸ் ஃபேக்டர்ஸ்’ போன்ற செயற்கை நுண்ணறிவால் இயங்கும் மனிதவளக் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்கிறது ஆய்வு.
உதாரணமாக, மனிதவள நிபுணர்களுக்கு பணியமர்த்தல் உதவியாளர், செயல்திறன் உதவியாளர் போன்ற ஏஐ உதவி வடிவிலான தீர்வுகளை ‘ஒர்க்டே’ மென்பொருள் வழங்குகிறது.
பெரு நிறுவனங்கள் அவ்வாறு செய்யும்போது, சிறிய, நடுத்தர நிறுவனங்கள் சாட்ஜிபிடி, மைக்ரோசாஃப்ட் கோபைலட் போன்ற பொதுவான ஏஐ பயன்பாட்டுக் கருவிகளையே அதிகம் நம்பியிருக்கின்றன.
கிராண்ட் ஹயாட் சிங்கப்பூரில் வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபர் 30) நடைபெற்ற சிங்கப்பூர் தேசிய முதலாளிகள் கூட்டமைப்பின் உச்சி மாநாட்டில் ஆய்வின் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன.
அங்கு நடைபெற்ற கண்காட்சியில் சிங்டெல், ஹூவாவே சிங்கப்பூர் மற்றும் நன்யாங் பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரி உள்ளிட்ட எட்டு அமைப்புகள் தங்களின் செயற்கை நுண்ணறிவுத் தீர்வுகளைக் காட்சிப்படுத்தி இருந்தன.
வர்த்தகத் தலைவர்கள், மூத்த மனிதவள நிபுணர்கள் மற்றும் வர்த்தகச் சங்கத் தலைவர்கள் உட்பட 300க்கும் மேற்பட்டோர் உச்சி மாநாட்டில் கலந்துகொண்டனர்.
மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கு இடையே மனிதவள வழிகாட்டி நூல் ஒன்றை மனிதவளத் தற்காலிக அமைச்சர் ஜாஸ்மின் லாவ் வெளியிட்டார்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மனிதவளப் பயன்பாடுகளுக்கான ஏஐ தொடக்கக் கருவிகளையும் மனிதவள நிபுணர்களிடையே ஏஐ பயன்பாட்டுத் திறனை வளர்ப்பதற்கான பயிற்சியையும் அந்த நூல் ஒருங்கிணைக்கிறது.
சிறிய, நடுத்தர நிறுவனங்கள் மனிதவள நிபுணத்துவத்தை அதிக நீக்குப்போக்குடன் பெறுவதற்கு உதவுவதும் நூலின் நோக்கமாகும்.
தகவல், மின்னிலக்க மேம்பாட்டு மூத்த துணை அமைச்சருமான திருவாட்டி லாவ் மாநாட்டில் உரையாற்றும்போது, வேலைகளை மறுவடிவமைக்கும்போது தொழிற்சங்கங்களையும் ஊழியர்களையும் சேர்த்துக்கொள்ளுமாறு முதலாளிகளை வலியுறுத்தினார்.
“மாற்றத்தை வடிவமைக்க உதவுவோர் அந்த மாற்றத்திற்குப் பங்களிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது,” என்றார் அவர்.