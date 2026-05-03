ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 3) காலை தெம்பனிஸ்-ஈஸ்ட் கோஸ்ட் வழித்தட எம்ஆர்டி (TEL) சேவையில் சமிக்ஞைக் கோளாற்றால் ஏற்பட்ட தடைக்குப் பின்னர் சேவை வழக்க நிலைக்குத் திரும்பியிருப்பதாக எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனம் தெரிவிதெரிவித்துள்ளது.
முன்னதாக உட்லண்ட்ஸ் நார்த் முதல் கேல்டிகாட் நிலையம் வரை, ஆர்ச்சட் முதல் பேஷோர் நிலையம் வரை என அந்த முழு வழித்தடத்தின் 27 ரயில் நிலையங்களில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
ஆயினும் கேல்டிகாட், ஆர்ச்சர்ட் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே இருவழிப் பாதைகளிலும் சேவைகள் மெதுவாக இயங்கும் என்று காலை 10.48 மணியளவில் எஸ்எம்ஆர்டி தெரிவித்தது.
ரயில் சேவைத் தடைக்கு சமிக்ஞைக் கோளறு காரணம் என்று நிறுவனத்தின் தலைவர் லாம் ஷியூ காய் ஃபேஸ்புக்கில் தெரிவித்தார்.
நகரை நோக்கிச் செல்லும் பயணிகள் வடக்கு-தெற்குப் பாதை, டௌன்டவுன் பாதை அல்லது வட்ட ரயில்பாதையைப் பயன்படுத்தும்படி அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.