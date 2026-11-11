மூத்த வழக்கறிஞர் டான் செங் ஹான் மீண்டும் சிங்கப்பூர் வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
டேனியல் கோ சூன் குவான், தினேஷ் சிங் டிலன் இருவரும் தொடர்ந்து துணைத் தலைவர்களாகப் பொறுப்பு வகிப்பர். கடந்த அக்டோபர் மாதம் நடந்த தேர்தலில் மீண்டும் வாக்களிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களில் ஒருவரான ரெமி சூ செங் ஸி சங்கத்தின் கணக்காளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சட்டச் சங்கம் செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 10) அறிக்கை மூலம் இத்தகவல்களை வெளியிட்டது.
சட்டத் தொழில் சட்டத்தின்படி மூத்த வழக்கறிஞர் புலோசம் ஹிங் ஷான் ஷான், நிக்கலஸ் ஜெயராஜ் நாரயணன், டிலன் ஆகியோரை சட்ட அமைச்சர் எட்வின் டோங் 21 உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ள சிங்கப்பூர் வழக்கறிஞர் சங்கத்துக்கு நியமித்தார். அந்த மூவரும் தற்போது சங்கத்தில் இடம்பெறுபவர்கள் ஆவர்.
மீண்டும் நியமனம் பெற்றதைப் பற்றிப் பேசிய திரு டான், தம்மீது நம்பிக்கை வைத்ததற்காக இதர உறுப்பினர்களுக்குத் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டார்.
“சட்டத்தையும் வழக்கறிஞர் பணியையுயம் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்ல முடிந்தவரை தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செய்ய சட்டத் துறையில் எனது சகோதரர்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன்,” என்று அவர் கூறினார்.