Home
quick-news-icon

தற்காப்புத் துறையில் முதலீடுகளை அதிகரிக்க தெமாசெக் திட்டம்

தற்காப்புத் துறையில் முதலீடுகளை அதிகரிக்க தெமாசெக் திட்டம்

2 mins read
1f0b0ad4-2f44-49d2-8c39-db3fd6a9ee68
ஐரோப்பா, மத்திய கிழக்கு, ஆப்பிரிக்க வட்டாரங்களில் தற்காப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் பரந்த அளவில் தெமாசெக் முதலீடுகளை செய்யவிருக்கிறது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரின் முதலீட்டு நிறுவனமான தெமாசெக், தற்காப்புத் துறையில் அதிக முதலீடுகளை செய்வது குறித்து ஆராய்ந்து வருவதாக மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

உக்ரேனில் நடக்கும் போர் காரணமாக ஐரோப்பிய நாடுகள் தங்களுடைய ராணுவச் செலவுகளை அதிகரித்து வருகின்றன. இதையொட்டி தெமாசெக்கும் தற்காப்புத்துறையின் பக்கம் பார்வையைத் திருப்பியிருக்கிறது.

தற்போது தெமாசெக்கின் $518 பில்லியன் மதிப்புள்ள ஒட்டுமொத்த முதலீடுகளில் 12 விழுக்காடு மட்டுமே ‘இஎம்இஏ’ என்று குறிப்பிடப்படும் ஐரோப்பா, மத்திய கிழக்கு, ஆப்பிரிக்கா வட்டாரங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இப்பகுதிகளில் தற்காப்புத் துறைக்காக மேலும் பரந்த அளவில் முதலீடு செய்ய தெமாசெக் திட்டமிட்டுள்ளது.

“நாங்கள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் சுமார் 13 பில்லியன் யூரோ (S$19.2 பில்லியன்) வரை இஎம்இஏ வட்டாரத்தில் முதலீடு செய்துள்ளோம்,” என்று தெமாசெக்கின் உலகளாவிய முதலீடுகளுக்கான தலைவரும் ஐரோப்பா, மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆப்பிரிக்கா பிரிவின் தலைவருமான நாகி ஹாமியே ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார்.

2029ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்த வட்டாரத்தில் சுமார் 17 பில்லியன் யூரோ வரை முதலீடு செய்ய இலக்கு வைத்துள்ளதாக 2024ஆம் ஆண்டில் இந்நிறுவனம் தெரிவித்திருந்தது.

அரசாங்கங்களின் தற்காப்புத் துறை வரவுசெலவுத் திட்டங்கள் அதிகரித்து வரும் சூழ்நிலையில் தெமாசெக் தற்போது தீவிரமாகக் கவனித்து வரும் ஒரு துறையாகத் தற்காப்புத் துறை உருவெடுத்துள்ளது என்றார் ஹாமியே.

“சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படைகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ‘எஸ்டி இன்ஜினியரிங்’ என்ற ஒரு நிறுவனம் மட்டுமே எங்களிடம் உள்ளது. அதைத் தவிர, நாங்கள் தற்காப்புத் துறையில் அதிக கவனம் செலுத்தியதில்லை. ஆனால் இப்போது பாதுகாப்பு, இறையாண்மையை கருத்தில்கொண்டு விதிவிலக்காகச் செயல்படவிருக்கிறோம்,” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
அனைத்துப் போட்டிகளும் இருவர் பங்கேற்கும் வகையில் நடைபெறும். மேலும் அணிகளை இரண்டு ஆண்கள், இரண்டு பெண்கள் அல்லது ஒரு கலப்பு ஜோடி என எந்தப் பாலினக் கலவையிலும் அமைக்கலாம்.

பிக்கல்பால் போட்டி: $100,000க்கும் அதிகமான பரிசுகள்

26 Jul 2026 - 6:27 PM

மிகவும் துணிச்சலாக வீட்டுக்குள் புகுந்த அந்த ஆடவர் தீயை அணைத்தார்.

எரியும் வீட்டில் புகுந்து தீயை அணைத்த அஞ்சாநெஞ்சருக்குக் குவியும் பாராட்டு

26 Jul 2026 - 5:26 PM

ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 26) கேலாங் சிராய் சந்தைக்குச் சென்ற முஸ்லிம் விவகாரங்களுக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் தந்காலிக அமைச்சர் ஸாக்கி முகம்மது (இடது), நாடாளுமன்ற நாயகரும் மரீன் பரேட்-பிரேடல் ஹைட்ஸ் குழுத்தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சியா கியன் பெங் (வலமிருந்து மூன்றாமவர்).

கேலாங் சிராய் சந்தையில் குறையும் வருகையாளர் எண்ணிக்கை

26 Jul 2026 - 4:27 PM

மலேசிய இந்திய காங்கிரசின் துணைத் தலைவர் எம். சரணவன்.

தொழில்முனைவோரை வளர்ப்பதில் மஇகா கவனம் செலுத்தி வந்துள்ளது: சரவணன்

26 Jul 2026 - 3:21 PM

தெமாசெக், உலகின் மிகப்பெரிய அரசு முதலீட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும்.

ஆல்ஃபாபெட், பிங் ஆன் உள்ளிட்ட அனைத்துலக நிறுவனங்கள் மட்டுமன்றி ஆந்திரோபிக், ஓபன்ஏஐ போன்ற தனியார் நிறுவனங்களிலும் இது பங்குகளைக் கொண்டுள்ளது.

“பொறுப்பான நிர்வாகம் என்ற முறையிலும், உயிரியல் மற்றும் ரசாயனப் போர்களுடன் எந்தத் தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்ற முறையிலும் எங்களிடம் மிகத் தெளிவான வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளன,” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

குறைந்தபட்சம் 200 மில்லியன் யூரோ அல்லது முன்னுரிமை அடிப்படையில் 500 மில்லியன் யூரோ முதல் ஒரு பில்லியன் யூரோ வரை பெரிய அளவிலான ஐரோப்பிய ஒப்பந்தங்களில் தெமாசெக் கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அவர் சொன்னார்.

தெமாசெக் இணையத்தளத்தின்படி அதன் மறைமுக முதலீடுகளில் ஏறக்குறைய 73 விழுக்காடு சிங்கப்பூருக்கு வெளியில் உள்ளது.

இதில், 26 விழுக்காடு அமெரிக்கக் கண்டத்திலும் 17 விழுக்காடு சீனாவிலும் உள்ளது.

ஒட்டுமொத்த முதலீட்டுப் பட்டியலில் சுமார் பாதி பங்குகள் பட்டியலிடப்படாத சொத்துகளில் உள்ளன.

ஐரோப்பாவில் நிதித் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் முதல் சுகாதாரப் பராமரிப்பு, எரிசக்தி வரை தெமாசெக் முதலீடுகளை செய்துள்ளது.

இவற்றில் நெதர்லாந்தின் கட்டண நிறுவனமான அட்யென், பிரான்சின் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில் முனைப்பு நிறுவனமான ‘மிஸ்ட்ரல் ஏஐ’ ஆகியவை அடங்கும்.

குறிப்புச் சொற்கள்
சிங்கப்பூர்தெமாசெக்முதலீடுஐரோப்பாஅமெரிக்கா

தொடர்புடைய செய்திகள்