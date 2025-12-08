சிங்கப்பூரின் பெரும் இந்துத் திருவிழாக்களில் ஒன்றான தைப்பூசம், அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்படும் என்று இந்து அறக்கட்டளை வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
விழாவின் அங்கமாக பக்தர்கள், சிராங்கூன் ரோட்டிலுள்ள ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாசப் பொருமாள் கோயிலிலிருந்து அருள்மிகு தெண்டாயுதபாணி கோயிலுக்கு ஊர்வலமாக நடந்து செல்வர். பால்குடம், காவடி முதலிய வேண்டுதல்களையும் அவர்கள் நிறைவேற்றுவர்.
2026ல் வேண்டுதல் செலுத்த விரும்பும் எல்லா பக்தர்களுக்கும் இணைய முன்பதிவு கட்டாயம். https://thaipusam.sg என்ற இணையத்தளம் வழியாக முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
பால்குடம், பால் காவடி, தொட்டில் காவடி ஆகியவற்றுக்காகப் பக்தர்கள் டிசம்பர் 10 காலை 9.15 மணி முதல் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
ரத, அழகுக் காவடிகளுக்கு பக்தர்கள், டிசம்பர் 14 காலை 9.15 மணி முதல் மேற்கூறப்படும் அதே இணைப்பில் பதிவு செய்யலாம்.
பக்தர்கள், தாங்கள் பதிவு செய்துகொண்டுள்ள நேரத்திற்குத் தாமதமின்றி வரவேண்டும் என இந்து அறக்கட்டளை வாரியம் பொதுமக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
கோயிலிலுள்ள இட வரம்புகளைக் கருத்தில்கொண்டு பக்தர்கள் பால்குடத்தை வீட்டிலேயே தயாரித்து வரும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.
முன்பதிவு செய்துள்ள பக்தர்கள், தங்களுக்கான கியூஆர் குறியீட்டை ஆலய நுழைவாயிலில் அதிகாரிகளிடம் காண்பிக்கவேண்டும்.