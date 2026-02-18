Home
மெக்பர்சனில் மரம் விழுந்து பேருந்துகள் வழிமாற்றம்: யாருக்கும் காயமில்லை

1 mins read
காலை 10.20 மணியளவில் பேருந்துகள் வழக்கம்போல செல்லத் தொடங்கின
சம்பவ விவரங்களை மெக்பர்சன் தனித்தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டின் பெய் லிங் காலை 9.58 மணியளவில் ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டார்.
மரம் விழுந்து சாலையின் இரு வழித்தடங்களைப் போக்குவரத்து செல்லமுடியாமல் தடுத்துவிட்டது.
புதன்கிழமை (பிப்ரவரி 18) காலையில் மெக்பர்சன் பகுதியில் உள்ள பிப்பிட் ரோட்டில் மரம் சாய்ந்ததால் சாலையின் இரு வழித்தடங்கள் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்துக்கு மூடப்பட்டன.

அவ்வழியாகச் சென்ற பேருந்துகள் வழிமாற்றப்பட்டன. இதனை மெக்பர்சன் தனித்தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டின் பெய் லிங் காலை 9.58 மணியளவில் ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டதுடன் யாருக்கும் காயமில்லை, எவ்வித வாகனங்களுக்கும் சேதமில்லை என்பதைக் குறிப்பிட்டார்.

போக்குவரத்தை வழிநடத்திய காவல்துறைக்கும் நகர மன்ற ஊழியர்களுக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டார்.

மரீன் பரேட் - பிரேடல் ஹைட்ஸ் நகர மன்றம், அந்த வட்டாரத்தில் நிகழும் இதுபோன்ற சம்பவங்களின்போது நடவடிக்கைகளை எடுத்துவருகிறது.

விழுந்த மரத்தை அப்புறப்படுத்த, செடிகொடிகள் பராமரிப்புக்காக அமர்த்தப்பட்டுள்ள அதன் குத்தகையாளரை நகர மன்றம் தொடர்புகொண்டுள்ளதையும் திருவாட்டி டின் உறுதி செய்தார். அந்த மரம் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் அந்த குத்தகையாளரால் சோதிக்கப்பட்டதையும் அவர் தெரிவித்தார்.

நிபுணர்களை மரம் விழுந்ததன் காரணத்தை அறியும்படியும் அப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து மரங்களையும் பார்வையிடும்படிக் கேட்டுக்கொண்டதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மேலும் கூறினார்.

ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்றபோது, பிப்பிட் ரோட்டின் புளோக் 92க்கும் 54க்கும் இடைப்பட்ட சாலையில் மரத்தின் பாகங்கள் கிடப்பதையும் ஊழியர்கள் அவற்றை அப்புறப்படுத்துவதையும் காணமுடிந்தது.

காலை 10.20 மணியளவில் பேருந்துகள் வழக்கம்போல சாலையில் செல்லத் தொடங்கின.

