ஹூஸ்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் அறிவித்துள்ள 10 விழுக்காடு உலகளாவிய வரி விதிப்பால் சிங்கப்பூர் மீதான அமெரிக்க வரிகள் மாறாமல் இருக்கும் என்று அறியப்படுகிறது.
வெள்ளிக்கிழமை (பிப்ரவரி 20) அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பில் அவசரகாலப் பொருளியல் அதிகாரச் சட்டத்தின்கீழ் வரிகளை தன்னிச்சையாக விதிக்க அமெரிக்க அதிபருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று தீர்ப்பளித்தது.
இந்நிலையில் திரு டிரம்ப் மீண்டும் தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி புதிய அனைத்துலக நாடுகள் மீது வரிகள் விதிக்கப்படவுள்ளதாகக் கூறியுள்ளார்.
இதற்கிடையே இந்த வரிகளால் சிங்கப்பூரில் ஏற்படும் தாக்கம் குறித்து கருத்துரைத்தார் அமெரிக்க வர்த்தக வல்லுநரும், ஆசிய சமூக கொள்கைக் கழகத்தின் துணைத் தலைவருமான திருவாட்டி வெண்டி கட்லர்.
“சிங்கப்பூர் ஏற்கனவே 10 விழுக்காடு வரிக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், சூழல்கள் நிலையானதாக நீடிக்கக்கூடும்,’’ என்று தி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸிடம் தெரிவித்தார் அவர்.
சிங்கப்பூர் பொருள்களுக்கான அடிப்படை வரிகளைத் தவிர, மருந்துகள் மற்றும் பகுதிமின்கடத்திகள் போன்ற சில துறைகளுக்கு வெவ்வேறு வரி விதிப்புகள் பொருந்தும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூர், அமெரிக்காவிற்கு அதிக அளவிலான பகுதி மின்கடத்திகளை ஏற்றுமதி செய்கிறது. இவற்றில் சுமார் 75 விழுக்காடு தரவு மையங்கள் ஆராய்ச்சி, நுகர்வோர் தயாரிப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதால், அவற்றுக்கு அமெரிக்காவில் அதிக வரிகள் விதிக்கப்படுவதில்லை.
சிங்கப்பூரின் மருந்து நிறுவனங்கள், அமெரிக்காவிற்கு விற்கப்படும் தங்களின் பிராண்டட் மருந்துகளுக்கு 100% என்றளவிலான மிகப்பெரிய வரியை எதிர்கொள்கின்றன.