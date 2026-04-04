நாடாளுமன்றச் சிறப்புரிமைக் குழுவிடம் பொய் உரைத்ததற்காகத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, பாட்டாளிக் கட்சியின் தலைமைச் செயலாளர் பிரித்தம் சிங், கட்சியின் அரசியலமைப்பை மீறினாரா என்பது குறித்து விசாரித்து வந்த அக்கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு தனது விசாரணையை நிறைவு செய்துள்ளது.
சனிக்கிழமையன்று (ஏப்ரல் 4) பாட்டாளிக் கட்சி வெளியிட்ட அறிக்கையில், இந்தக் குழு தனது இறுதி அறிக்கையையும் பரிந்துரைகளையும் கட்சியின் மத்திய செயற்குழுவிடம் ஏப்ரல் மாதத்தில் சமர்ப்பிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது.
கட்சியின் முக்கிய உறுப்பினர்கள் குழுவொன்றின் கோரிக்கையை ஏற்று, சிறப்பு உறுப்பினர்கள் மாநாட்டிற்கான அறிவிப்பு இரண்டு வாரங்களுக்குள் வெளியிடப்படும்.
செங்காங் குழுத் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஹீ டிங் ரூ, ஜேமஸ் லிம் மற்றும் முன்னாள் ஹவ்காங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிங் எங் ஹுவாட் ஆகியோரைக் கொண்ட இந்த ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு, கடந்த ஜனவரி மாதம் மத்திய செயற்குழுவால் அமைக்கப்பட்டது. 2025ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் திரு சிங்கின் மேல்முறையீட்டைத் தொடர்ந்து அவரது தண்டனையை உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்த பிறகு இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
2021ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் தாம் கூறிய பொய்யைத் தொடர்ந்து நீட்டிக்குமாறு முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரயீசா கானுக்கு திரு சிங் வழிகாட்டினார் என்றும் உண்மையைச் சொல்லும்படி அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டது குறித்து திரு சிங் குழுவிடம் பொய் சொன்னார் என்றும் நீதிமன்றம் கூறியது.
தேவையற்ற தாமதத்தைத் தவிர்க்க, ஒழுங்கு நடவடிக்கை செயல்முறையை மூன்று மாதங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என மத்திய செயற்குழு காலக்கெடு விதித்துள்ளதாக ஜனவரி 3ஆம் தேதி பாட்டாளிக் கட்சி தெரிவித்திருந்தது.
சரியான நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டியதன் அவசியத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு தனது பணியை முடித்த பிறகு சிறப்பு உறுப்பினர்கள் மாநாட்டைக் கூட்டுவது பொருத்தமானது என்று மத்திய செயற்குழு முடிவு செய்துள்ளதாக அக்கட்சி அப்போது தெரிவித்திருந்தது.
கட்சி வட்டாரங்களின்படி, 20க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய உறுப்பினர்கள் இந்த மாநாட்டிற்கான கடிதத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர். திரு சிங் கட்சித் தலைவர் பதவியிலிருந்து விலக வேண்டுமா என்பது உள்ளிட்ட விவகாரங்களை அவர்கள் எழுப்பத் திட்டமிட்டுள்ளனர்.