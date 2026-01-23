தனது கைப்பேசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டதால் மனமுடைந்த ஓர் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவி, ஒரு பேனாக் கத்தியால் தன்னைத்தானே காயப்படுத்திக் கொண்ட பிறகு, இரண்டு ஊழியர்களை அதே கத்தியால் வெட்டினார்.
பள்ளிக்குத் தாமதமாக வந்ததால் மாணவியிடமிருந்து அந்தக் கைப்பேசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அதை அவர்கள் அந்த மாணவியிடம் திருப்பித் தர மறுத்ததால் அவர் ஆத்திரமடைந்தார்.
தற்போது 17 வயதாகும் அந்த இளம் மாணவி, ஆபத்தான ஆயுதத்தால் வேண்டுமென்றே காயப்படுத்திய குற்றத்தை வெள்ளிக்கிழமை (ஜனவரி 23) அன்று ஒப்புக்கொண்டார்.
மார்ச் 4ஆம் தேதி அன்று அவருக்குத் தண்டனை விதிக்கப்படும்போது இதே போன்ற இரண்டாவது குற்றச்சாட்டும் கருத்தில் கொள்ளப்படும்.
குற்றங்கள் நடந்தபோது மாணவிக்கு 16 வயது என்பதால் அவரது அடையாளத்தை வெளிப்படுத்த முடியாது. மேலும் சிறுவர் மற்றும் இளையர் சட்டத்தின்கீழ் அவர் பாதுகாக்கப்படுகிறார்.
2025, ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி மாணவி பள்ளிக்குத் தாமதமாக வந்ததாக நீதிமன்றத்தில் கூறப்பட்டது.
அவர் வந்தபோது, பள்ளியின் செயல்பாட்டு மேலாளர் அவரைச் சந்தித்தார். அவர் மாணவியை வகுப்பிற்கு அனுப்புவதற்கு முன்பு அவருடைய கைப்பேசியைப் பறிமுதல் செய்தார்.
மதியம் 12.20 மணிக்கு பாடங்களுக்கு இடையேயான ஓர் இடைவேளையின்போது, அந்த மாணவி தனது கைப்பேசியைத் திரும்பப் பெற முடியுமா என்று பள்ளி அலுவலகத்திற்கு வெளியே வந்து அந்த அதிகாரியைத் தேடினார். ஆனால் அவர் கைப்பேசியைக் கொடுக்க மறுத்துவிட்டார்.
மாணவி ஒரு பேனாக் கத்தியை எடுத்து, அதைக் கொண்டு தன்னைத்தானே காயப்படுத்திக் கொண்டு, அந்த அதிகாரியின் இடது கையில் கிழித்தார்.
அதிகாரி, துறை ஆசிரியரை அழைத்தார். அவர் மாணவியை எதிர்கொண்டார். ஆனால் மாணவி அவரது கையையும் வெட்டினார்.
மற்றொரு பள்ளி ஊழியர் அவரை நிராயுதபாணியாக்கி, காவல்துறையை அழைத்தார். சம்பவ இடத்தில் காத்திருப்பதற்குப் பதிலாக, மாணவி வீட்டிற்குச் சென்றார். அங்கு அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.