லிஸ்பன்: முன் அறிவிப்பின்றி, ஓர் உள்ளகத் தடைக்காலத்தில் இருந்தபோது, கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் தேசிய அணியிலிருந்து தனது அதிகாரபூர்வ ஓய்வை அறிவித்துள்ளார். இதன் பொருள், பல ஆண்டுகாலப் போராட்டத்திற்கும் அர்ப்பணிப்பிற்கும் பிறகு, அவர் இனி தனது நாட்டின் சீருடையை அணிய மாட்டார் என்பதாகும்.
போர்ச்சுகல் காற்பந்துச் சம்மேளனம் இந்த ‘மௌனமான பிரியாவிடைக்கு’ வருத்தம் தெரிவித்தாலும், ரொனால்டோவுடன் தாங்கள் நல்லுறவுடன் பிரிந்ததாகவும், அதனால் ஒரு பிரியாவிடைப் போட்டியை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் மீண்டும் வலியுறுத்தியது.
வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 5) ரொனால்டோ தனது அனைத்துலக காற்பந்து வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதாக அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, போர்ச்சுகீசிய காற்பந்து சம்மேளனம், அந்நாட்டின் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான வீரர்களில் ஒருவரான அவரது சாதனைகளைப் போற்றும் வகையில் ஒரு கௌரவிப்பு நிகழ்வை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாகப் பகிரங்கமாக அறிவித்தது.
வெளியிடப்பட்ட அந்த அறிக்கையில், அந்தச் சம்மேளனம் தனது முன்னாள் கேப்டனின் தலைமைத்துவப் பண்பு, அர்ப்பணிப்பு, பங்களிப்புகள் ஆகியவற்றைச் சிறப்பித்துக் கூறியது. மேலும், ரசிகர்களின் அங்கீகாரம் இன்றி அவர் விடைபெறுவதை தாங்கள் விரும்பவில்லை என்பதைத் தெளிவுபடுத்திய அந்த அமைப்பு, “முறையான கௌரவிப்பு நிகழ்வு இல்லாமல் இந்த விடைபெறுதல் நிகழ்வு நடைபெறுவதைப் போர்ச்சுகல் காற்பந்துச் சம்மேளனம் அனுமதிக்காது,” என்று குறிப்பிட்டது.
கிறிஸ்டியானோவை மீண்டும் ஒருமுறை பாராட்டி கொண்டாடும் வகையில், ரசிகர்களும் போர்ச்சுகல் நாட்டு மக்களும் பங்கேற்கும் ஒரு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்வதில் சம்மேளனம் தீவிர ஆர்வம் காட்டுகிறது.
அவரது அனைத்துலக விளையாட்டு வாழ்க்கையில் பதிவான வியக்கத்தக்க சாதனைகளை, தேசிய அணிக்காக 234 போட்டிகளில் விளையாடி 146 கோல்களை அடித்தது, அத்துடன் யூரோ 2016, 2019ஆம், 2025ஆம் ஆண்டுகளில் நடந்த நேஷன்ஸ் லீக் போன்ற தொடர்களில் வென்ற பட்டங்களைக் கௌரவிக்கும் நோக்கில் இந்த நிகழ்வு அமையும்.
தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்தப் பிரியாவிடை நிகழ்வு எப்போது, எங்கே நடைபெறும் என்பதையோ அல்லது எந்த நாட்டு அணிக்கு எதிராக நடைபெறும் என்பதையோ காற்பந்துச் சம்மேளனம் இன்னும் வெளியிடவில்லை. மேலும், இது ஒரு சிறப்பு நிகழ்வாக இருக்குமா அல்லது விடைபெறும் நட்புப் போட்டியாக இருக்குமா என்பது குறித்தும் அது இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.