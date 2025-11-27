அண்மையில் சிங்கப்பூர் தேசிய காற்பந்துக் குழு, ஹாங்காங் குழுவை 2-1 எனும் கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஆசியக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்று வரலாறு படைத்தது.
அப்போது சிங்கப்பூர் தேசிய குழுவின் இடைக்காலப் பயிற்றுவிப்பாளராக கெவின் லீ செயல்பட்டார்.
அவரது வழிகாட்டுதலின்கீழ் சிங்கப்பூர் குழு சாதனை படைத்தது.
2027ஆம் ஆண்டு சவூதி அரேபியாவில் நடைபெறும் ஆசியக் கிண்ணப் போட்டியில் சிங்கப்பூர் களமிறங்கும்.
இந்நிலையில், சிங்கப்பூர் தேசிய காற்பந்துக் குழுவின் பயிற்றுவிப்பாளராக 35 வயது கெவின் லீ நியமிக்கப்பட இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூர் தேசிய காற்பந்துக் குழுவின் முன்னாள் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் வி. சுந்திரமூர்த்திக்குப் பிறகு, நிரந்தர உள்ளூர் பயிற்றுவிப்பாளராக கெவின் லீ நியமிக்கப்பட இருக்கிறார்.
சிங்கப்பூர் குழு, ஆசியக் கிண்ணப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றதை அடுத்து, கெவின் லீ சில நாள்களுக்கு வெளிநாட்டுப் பயணம் மேற்கொண்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
நாடு திரும்பியதும் சிங்கப்பூர் காற்பந்துச் சங்க அதிகாரிகளைச் சந்தித்து, தமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள பயிற்றுவிப்பாளர் பதவியை அவர் ஏற்றுக்கொண்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தொடர்புடைய செய்திகள்
18 மாத ஒப்பந்தத்தில் அவர் கையெழுத்திடுவார் என நம்பப்படுகிறது.
சிங்கப்பூர் காற்பந்துச் சங்க அதிகாரிகளைச் சந்திப்பதற்கு முன்பு, வியாழக்கிழமையன்று (நவம்பர் 27) ஜாலான் புசார் விளையாட்டரங்கில் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தியாளர்களை கெவின் லீ சந்தித்துப் பேசினார்.
“ஒப்பந்தத்தில் இன்னும் கையெழுத்திடவில்லை. ஆனால், சிங்கப்பூர் தேசிய காற்பந்துக் குழுவின் பயிற்றுவிப்பாளராக என்னைப் பரிசீலனை செய்திருப்பதே எனக்குக் கிடைத்த மிகப் பெரிய பெருமை. தேசிய காற்பந்துக் குழு தொடர்ந்து மேம்பட வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம். தேசிய காற்பந்துக் குழுவுக்காக விளையாட வேண்டும் என்ற கனவு எனக்கு இருந்தது. அது நனவாகவில்லை. ஆனால் பயிற்றுவிப்பாளர் என்கிற முறையில் என்னால் சிங்கப்பூரைப் பிரதிநிதிக்க முடியும். இது எனக்குக் கிடைத்திருக்கும் கௌரவம்,” என்று கெவின் லீ தெரிவித்தார்.