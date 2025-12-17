பேங்காக்: இவ்வாண்டின் தென்கிழக்காசிய விளையாட்டுகளில் சிலாட் தற்காப்புக் கலைப் போட்டிகளில் சிங்கப்பூர் அதன் முதல் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது.
புதன்கிழமை (சிம்பர் 17) 45 கிலோகிராமுக்கு இடைப்பட்டுள்ள ஆண்களுக்கான ‘டேண்டிங்’ பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் சிங்கப்பூரின் தானி அண்டிகா ரஸாலி, 20, வெற்றிபெற்று வாகை சூடினார்.
முவாங் தோங தானியில் உள்ள அரங்கில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் சிங்கப்பூரின் தானி, இந்தோனீசியாவின் கொய்ருதீன் முஸ்டாக்கின்னை 41-21 எனும் ஆட்டக்கணக்கில் வென்றார். முன்னதாக மலேசியாவின் முகம்மது அக்மல் அஸ்மான், பிலிப்பீன்சின் ஹெரோல்ட் ரால்ஃப் உங்காயா ஆகியோரை வென்று இறுதிச் சுற்றுக்கத் தகுதிபெற்றிருந்தார் தானி.