திமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகள்

திமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகள்

தேமு​தி​க​வுக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் அடங்கிய விருப்பப் பட்​டியலை திமுக​விடம் அளித்திருப்பதாக பிரேமலதா தெரிவித்தார். - படம்: தினத்தந்தி

சென்னை: தமிழகத்தில் நடைபெற உள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தி​முக கூட்​ட​ணி​யில் இடம்​பெற்​றுள்ள தேமு​தி​க​வுக்கு 10 தொகு​தி​கள் ஒதுக்​கப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்​பான ஒப்​பந்​தம் செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 24) கையெழுத்​தானது.

அன்று இரவு ஏறக்குறைய 7.15 மணி​யள​வில் தேமு​திக பொதுச்​செய​லா​ளர் பிரேமலதா விஜய​காந்த், பொருளாளர் எல்​.சுதீஷ் எம்பி, விஜய பிர​பாகரன் உள்​ளிட்​டோர் அண்ணா அறி​வால​யத்​தில் முதல்​வர் ஸ்டா​லினைச் சந்​தித்​தனர். அப்போது தொகுதி உடன்பாடு கையெழுத்தானது.

இதையடுத்து, செய்​தி​யாளர்​களிடம் பேசிய பிரேமல​தா, தேமு​தி​க​வுக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் அடங்கிய விருப்பப் பட்​டியலை திமுக​விடம் அளித்திருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.

“விரை​வில் எங்​களுக்​கான தொகு​தி​களைக் கேட்டுப் பெறு​வோம். 27ஆம் தேதி வேட்​பாளர் பட்​டியல் வெளி​யிடப்​படும். 1ஆம் தேதி முதல் வேட்​புமனு தாக்​கல் செய்​வோம்.

“மொத்​த​மாக 25 தொகு​தி​கள் அந்தப் பட்​டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன. நாங்​கள் கடைசி​யாக திமுக கூட்​ட​ணிக்கு வந்​தோம், அதனால்​தான் தாமத​மாக கூட்​டணி ஒப்​பந்​தம் கையெழுத்​தானது. நாங்​களும் தொகு​தி​களை விட்​டுக்​கொடுத்து இருக்​கி​றோம்,” என்​றார் பிரேமலதா.

