சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள அரசு நூலகங்களில் இடம்பெற்றிருந்த போலி நூல்களைக் கண்டறிந்து அகற்றும் நடவடிக்கைகள் தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளன.
அம்மாநிலம் முழுவதும் இதுவரை மொத்தம் 70,674 போலி நூல்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக நூலகத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அரசு நூலகங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஆய்வின் தீவிரத்தை இந்த எண்ணிக்கை தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது.
கோவை காந்திபுரத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தில் போலி நூல்கள் இடம்பெற்றிருப்பதாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் சுட்டிக்காட்டினார். அவர் குறிப்பிட்ட அத்தகவல் மாநில அளவில் பெரும் பரபரப்பையும் கவனத்தையும் ஏற்படுத்தியது.
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டப்பட்ட இந்தப் புதிய நூலகத்தைத் தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் அண்மையில் திறந்து வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, நூலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த புத்தகங்களின் நம்பகத்தன்மை தொடர்பாகப் பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்தன. குறிப்பாக, சில பதிப்பகங்களின் பெயரில் வெளியிடப்பட்ட நூல்களின் உண்மைத்தன்மை குறித்துப் பெரும் சர்ச்சை உருவானது.
இதுதொடர்பாக உரிய விசாரணையும் உடனடியாகத் தொடங்கப்பட்டது. கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின்போது, அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் ஆகிய பதிப்பகங்களின் பெயர்களில் இடம்பெற்றிருந்த 1,000க்கும் மேற்பட்ட போலி நூல்கள் அகற்றப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின.
இந்த விவகாரம் கோவையுடன் மட்டும் முடிவடையவில்லை. மதுரையில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி பெயரில் அமைந்துள்ள நூலகத்திலும் 800 போலிப் புத்தகங்கள் கண்டறியப்பட்டு அகற்றப்பட்டுள்ளன.
மேலும், தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு நூலகங்களிலும் புத்தகங்களின் உண்மைத்தன்மையைச் சரிபார்க்கும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன.
காப்புரிமையற்ற புத்தகங்களின் தலைப்புகளையும் பிரபல எழுத்தாளர்களின் பெயர்களையும் முறைகேடாகப் பயன்படுத்தித் தரக்குறியீட்டு எண் பெற்று, அப்புத்தகங்களை அச்சிட்டு நூலகத்திற்கு வழங்கியிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், சந்தேகத்திற்குரிய நூல்களைக் கண்டறிந்து அவற்றை நூலகப் பயன்பாட்டிலிருந்து அகற்றும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் தொடங்கிய போலி நூல்கள் விவகாரம், தற்போது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அரசு நூலகங்களின் புத்தகத் தரம் குறித்த ஆய்வாக விரிவடைந்துள்ளது. இதுவரை 70,674 நூல்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல், தமிழக அளவில் இந்த விவகாரத்தின் முக்கியத்துவத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.