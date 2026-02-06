Home
தேநீர்க் கடையில் மது குடித்தவர்களைக் கண்டித்த அதிமுக பிரமுகர் வெட்டிக்கொலை

தேநீர்க் கடையில் மது குடித்தவர்களைக் கண்டித்த அதிமுக பிரமுகர் வெட்டிக்கொலை

கொலைசெய்யப்பட்ட திரு செந்தில்குமார். - படம்: இந்து தமிழ்திசை/பாலிமர் செய்தி

மதுரை: மதுரை மாவட்டம் சிலைமான் அருகே வெள்ளிக்கிழமை (பிப்ரவரி 6) அதிமுக பிரமுகரான 36 வயது செந்தில்குமார் வெட்டிக் கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

சாமநத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இவர் அதே பகுதியில் தேநீர்க் கடை நடத்தி வந்தார்.

வெள்ளிக்கிழமை காலை 6 மணிக்கு கடையைத் திறக்கச் சென்றபோது, நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் அவரை வழிமறித்துத் தாக்கியுள்ளது. பின்னர், அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டிக் கொன்றுவிட்டு அவர்கள் தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.

காவல்துறையின் முதல்கட்ட விசாரணையில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் சிலர், இரவு நேரம் செந்தில் குமாரின் டீ கடையில் மது அருந்தியதாகவும் அதனை செந்தில் குமார் கண்டித்ததால் இந்தக் கொலைச் சம்பவம் நடைபெற்றதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

கொலையாளிகள் தேடப்பட்டு வருகின்றனர்.

செந்தில்குமாருக்கு இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். இவர் சாமநத்தம் ஊராட்சி துணை தலைவராக இருந்துள்ளார். திருப்பரங்குன்றம் அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர் நிலையூர் முருகனிடம் பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

