சென்னை: புதிய சிகரங்களைத் தொடும் தமிழகத்தை உருவாக்க மத்திய அரசின் அனைத்து உதவிகளும் கிடைக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்துள்ளார்.
ரூ.13,000 கோடியில் பல்வேறு திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ள அக்டோபர் 11ஆம் தேதியானது தமிழகத்துக்கும் நாட்டுக்கும் சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாள் என்று குறிப்பிட்டார்.
நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்கள் பலவும் நாட்டு மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்த பிரதமர், இந்திய மக்களுக்கு நவராத்திரி நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொண்டார்.
"அரசுகள் மாறிக் கொண்டிருந்தன. ஆனால், தமிழகத்தின் வளர்ச்சியும் இங்கிருக்கும் மக்களுக்குச் சேவை புரியும் எனது மன உறுதியும் எப்போதும் தொடர்ந்தது. இதே உறுதிப்பாட்டுடன் முதல்வர் விஜய் உடன் இணைந்து தமிழகத்தின் வளர்ச்சிப் பயணத்தை முன்னெடுத்துச் சென்று கொண்டிருக்கிறேன், என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
தமிழகத்தில் ஏராளமான சாலை, ரயில் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளன என்றும் அத்திட்டங்கள் தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்றும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார்.
தாம் குஜராத் முதல்வராக இருந்தபோது தமிழக முன்னாள் முதல்வர்கள் மு.கருணாநிதி, ஜெயலலிதா ஆகியோருடன் உரையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்ததாக நினைவுகூர்ந்த திரு மோடி, பிரதமரான பிறகு ஜெயலலிதா, ஓ.பன்னீர்செல்வம், பழனிசாமி, மு.க.ஸ்டாலின் போன்ற தலைவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பு தமக்குக் கிடைத்ததாகக் குறிப்பிட்டார்.
தற்போது தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடன் இணைந்து தமிழக முன்னேற்றத்துக்குப் பணியாற்றுவதாக அவர் தெரிவித்தார்.
“புதிய சிகரங்களைத் தொடும் தமிழகத்தை உருவாக்க மத்திய அரசிடம் இருந்து தேவையான உதவிகள் அனைத்தும் கிடைக்கும்.
“தமிழக மக்களின் உழைப்பு தேசத்தின் எதிர்காலத்துக்கு வலுசேர்க்க பெரும் பங்காற்ற வேண்டும். வளர்ச்சி அடைந்த தமிழகத்தில் இருந்து வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியாவை உருவாக்கும் உறுதிப்பாட்டை மெய்யாக்குவோம்,” என்றார் பிரதமர் மோடி.
கல்வி நிதி: விஜய் வலியுறுத்து
தமிழகத்துக்கு இந்திய அரசு தரவேண்டிய கல்வி நிதி ரூ.5,110 கோடியை எந்தவித நிபந்தனையும் இன்றி விடுவிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடிக்குத் தமிழக முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் மத்திய அரசு சார்பில் ரூ.13 ஆயிரம் கோடியில் புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுதல், நிறைவடைந்த திட்டங்களைத் திறந்து வைக்கும் விழா சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
அப்போது, பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் பேசிய திரு விஜய், மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்படும்போது அதன் பலன் நேரடியாக மக்களின் வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்பதே தமது அரசின் நோக்கம் என்றார்.
தமிழகத்தில் வளர்ச்சியின் பயன் சென்னையைத் தாண்டி மாநிலத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கில் செயல்படுவதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், எதிர்காலத்தில் மேற்கு, தெற்குப் பகுதிகளின் பொருளியல் வளர்ச்சிக்கு உதவும் கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்து மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
இரு மாநிலங்களின் நலனுக்காக, தமிழகத்தில் உள்ள ஓசூரில் இருந்து கர்நாடகாவில் உள்ள பொம்மசந்திரா வரை மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்றும் திரு விஜய் கேட்டுக்கொண்டார்.
கோதாவரி-காவிரி இணைப்புத் திட்டத்தை தேசியத் திட்டமாகச் செயல்படுத்த வேண்டும், சென்னை உயர் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் தமிழை முதன்மை மொழியாகப் பயன்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மேலும் சில கோரிக்கைகளை அவர் முன்வைத்தார்.