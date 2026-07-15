Home
quick-news-icon

தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம்; சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்தவரைத் தேடும் காவல்துறை

வழக்கைக் கையிலெடுத்த அமலாக்கத்துறை

தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம்; சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்தவரைத் தேடும் காவல்துறை

2 mins read
1d582c10-7d1c-4af6-b1dc-749d3d736b06
தவெக எம்எல்ஏக்களிடம் பேரம் பேசிய வழக்கில் இதுவரை 11 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். - கோப்புப் படம்: தினத்தந்தி

சென்னை: தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி கவிழ்ப்பு விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணையை அமலாக்கத்துறை கையில் எடுத்துள்ளது.

தவெக அரசைக் கவிழ்ப்பதற்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜாவிடம், ரூ.35 கோடி பேரம் பேசப்பட்டதாகக் கூறப்படும் அந்த வழக்கில் கணக்கில் காட்டப்படாத ரூ.50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது குறித்தும் அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்த உள்ளது.

அந்த வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி அவரது சகோதரர் இருவரும் முன்பிணை பெற்றுள்ளனர்.

இந்த விவகாரத்தில் சென்னையைச் சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு உட்பட 11 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்களின் கைப்பேசி அழைப்புகளின் அடிப்படையில் மதுரையை சேர்ந்த மேலும் நால்வரிடம் திருவல்லிக்கேணி காவல்துறை தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த லட்சுமண பெருமாள்

கைதானவர்களுடன் அடிக்கடி கைப்பேசியில் பேசியதாக சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த லட்சுமண பெருமாள் என்பவரைக் கைது செய்ய காவல்துறை தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.

விமான நிலையங்களில் அவரைப் பற்றி அறிவிப்புக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் சட்டவிரோத ஹவாலா பண பரிமாற்றமும் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அந்தச் சிங்கப்பூர்த் தொழிலதிபர் யார் என்று தெரியவந்துள்ளது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
உள்துறை அமைச்சர் கா. சண்முகம் (இடது), மனிதவள அமைச்சர் டான் சீ லெங் ஆகிய இருவருக்கும் ஆளுக்கு $230,000 இழப்பீடு வழங்கப்படவேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

புளூம்பெர்க் அவதூறு வழக்கு: அமைச்சர்களுக்கு $230,000 இழப்பீடு

14 Jul 2026 - 7:43 PM

டோட்டோ சீட்டுகளை வாங்க திங்கட்கிழமை (ஜூலை 13) புளோக் 513 பீஷான் ஸ்திரீட் 13ல் உள்ள சிங்கப்பூர் பூல்ஸ் கிளைக்கு வெளியே நீண்ட வரிசையில் பலர் காத்திருந்தனர்.

டோட்டோ ஜாக்பாட்: $12.8 மில்லியன் பரிசைப் பகிர்ந்த இருவர்

14 Jul 2026 - 12:07 PM

ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில், நாட்டின் பொருளியல் கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 5.7 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக வர்த்தக, தொழில் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இரண்டாவது காலாண்டில் பொருளியல் வளர்ச்சி வேகம் குறைந்தது

14 Jul 2026 - 12:47 PM

தகுதிபெற்ற குழந்தைகளின் குழந்தை மேம்பாட்டுக் கணக்கில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) முதல் உதவித்தொகை போடப்படும். 

12 வயதும் அதற்குக் குறைந்த வயதுமுடைய சிங்கப்பூர்க் குழந்தைகளுக்கு $500 நிதியுதவி

13 Jul 2026 - 1:05 PM

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் முக்கியப் பேரங்காடிகளில் சோதிக்கப்பட்ட இத்திட்டம் அனைத்துக் கிளைகளிலும் நடப்புக்கு வந்துள்ளதாக ஃபேர்பிரைஸ் திங்கட்கிழமை (ஜூலை 13) தெரிவித்தது.

ஃபேர்பிரைஸ் புதிய விலை நிர்ணயத் திட்டம் நாடளாவிய ரீதியில் அறிமுகம்

13 Jul 2026 - 1:39 PM

தமிழ் முரசு நாளிதழும் கவிஞர் மகுடேசுவரன் மாணவர் பாசறை (சிங்கப்பூர்) அமைப்பும் இணைந்து, சிங்கப்பூரில் உயர்நிலை 3, 4 மற்றும் தொடக்கக் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்காக ‘நல்ல தமிழ் எழுதுவோம்’ என்ற பயிலரங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தன.

பிழையின்றித் தமிழ் எழுதப் பயின்ற மாணவர்கள்

13 Jul 2026 - 7:12 PM

பல்வேறு போக்குவரத்தை இணைக்கும் வகையில் உட்லண்ட்ஸ் கேட்வே இருக்கும் என ஜேடிசி தெரிவித்துள்ளது.

மாபெரும் திட்டங்களுடன் உருவாகும் புதிய உட்லண்ட்ஸ் கேட்வே

12 Jul 2026 - 6:29 PM

தமிழகத்தில் விவசாயத்திற்காக ஏறக்குறைய 21 லட்சம் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் பயன்படுத்தப்படுவதாக மாநில நிலத்தடி, மேற்பரப்பு நீர்வளத் தரவு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் பெரும் சரிவு

12 Jul 2026 - 5:39 PM

உள்ளூர்க் கலைஞர்கள் படைத்த மேடை நிகழ்ச்சியில் கிட்டத்தட்ட 500 பேர் பங்கேற்றனர்.

செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்; ஜெய்சங்கர் நினைவுகளின் கொண்டாட்டம்

12 Jul 2026 - 6:00 AM

பெண்கள் இலவசப் பயணத் திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் குறைந்து, வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவதாகத் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் கூறி வந்தன.

பெண்கள் இலவசப் பயணம்: தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்

10 Jul 2026 - 6:23 PM

அவரது பெயர் லட்சுமண பெருமாள் என்றும் சிங்கப்பூரில் நீண்ட காலமாக வசித்து வரும் அவர், சென்னையில் உள்ள அரசியல் பிரமுகர்கள் பலருடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்துவந்துள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

அந்த தொடர்பின் மூலமாக குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர், லட்சுமண பெருமாளை தொடர்புகொண்டு பேசியுள்ளார் என்றும், அவர் சென்னையில் முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவருக்கு பினாமியாக செயல்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

லட்சுமண பெருமாள் சிங்கப்பூரில் இருந்தபடியே இந்த வழக்கு தொடர்பான முக்கியமான ஆதாரங்களை அழிப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதாக, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் முன்பிணை மனு மீது நடந்த நீதிமன்ற விசாரணையில் அரசு வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
தமிழ்நாடுசென்னைதவெகலஞ்சம்சிங்கப்பூர்

தொடர்புடைய செய்திகள்