தூத்துக்குடி: தமிழக முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறாகப் பேசிய எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
அவரை விடுதலை செய்யக்கோரி அளித்த மனுவைத் தூத்துக்குடி மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை (ஜூன் 30) தள்ளுபடி செய்தது.
கோவில்பட்டியில் ஜூலை 18ஆம் தேதி நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறாகவும் மிரட்டும் வகையிலும் பேசியதாகக் கூறி, விளாத்திகுளம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ ஜி.வி.மார்க்கண்டேயன் ஜூலை 20ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
அவரது விடுதலை மனுவை தூத்துக்குடி முதலாவது குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் மன்றம் கடந்த 22ஆம் தேதி தள்ளுபடி செய்தது.
இதையடுத்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட விடுதலை மனு மீதான தீர்ப்பை உயர் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.
அதையடுத்து, தூத்துக்குடி மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்திலும் மார்க்கண்டேயனுக்கு விடுதலை கேட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி சுபாதேவி, விடுதலை மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.