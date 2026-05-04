சென்னை: கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தோல்வி அடைந்தார். இதனால் திமுகவினர் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
மே 4ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டபோது, பத்து சுற்றுகளின் முடிவில் தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபுவைவிட, ஏறக்குறைய 8,000 வாக்குகள் குறைவாகப் பெற்று ஸ்டாலின் பின்னடைவை எதிர்கொண்டார்.
அனைத்து வாக்குகளும் எண்ணி முடிக்கப்பட்ட நிலையில், 9,000 வாக்கு வித்தியாசத்தில் அவர் தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வி கண்டார்.
திமுக தலைவரும் முதல்வருமான ஸ்டாலின், கடந்த 1984ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டபோது சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் தோல்வியே கிடைத்தது.
1989ல் அதே தொகுதியில் போட்டியிட்டு முதல் முறையாக எம்எல்ஏ ஆனார். 1991ல் மீண்டும் தோல்வியே மிஞ்சியது.
எனினும், பிறகு 1996, 2001, 2006 என்று தொடர்ந்து மூன்று முறை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார்.
இதையடுத்து, 2011, 2016 ஆகிய இரு தேர்தல்களில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் களமிறங்கி வெற்றி பெற்ற அவர், மூன்றாவது முறையாக தற்போது அங்கு போட்டியிட்டுள்ளார்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர், துணை முதல்வர், முதல்வர் எனத் தொடர்ந்து அரசியல் களத்தில் அடுத்தடுத்த உயரங்களை எட்டிப்பிடித்த அவர், அதிக அறிமுகம் இல்லாத தவெக வேட்பாளரிடம் அவர் தோல்வி கண்டுள்ளது திமுகவினர் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.