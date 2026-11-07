சென்னை: தமிழக முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள நடிகர் விஜய், மீண்டும் கேமரா முன் தோன்றி அரசு விளம்பரம் ஒன்றில் நடிக்கவிருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. திரைப்படத் துறையிலிருந்து விலகியிருந்த அவர் மீண்டும் நடிக்கவிருப்பது அவரது ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரமாகத் திகழ்ந்த விஜய், ‘தமிழக வெற்றிக் கழகம்’ (தவெக) என்ற கட்சியைத் தொடங்கி, சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்றுத் தமிழகத்தின் முதலமைச்சரானார். தேர்தலுக்கு முன்பாக எச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவான ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படமே தனது திரையுலகப் பயணத்தின் இறுதிப் படமாக இருக்கும் என்று அவர் திட்டவட்டமாக அறிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், தமிழக அரசு சார்பில் மக்கள் நலத் திட்டங்கள் அல்லது விழிப்புணர்வுக்காகத் தயாரிக்கப்படவுள்ள புதிய விளம்பரம் ஒன்றில் முதலமைச்சர் விஜய் நடிக்க உள்ளார். அந்த அரசு விளம்பரத்தை முன்னணித் திரைப்பட இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.
இதற்கான படப்பிடிப்பு இம்மாத இறுதியிலோ அல்லது அடுத்த மாதத் தொடக்கத்திலோ நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், இந்த விளம்பரப் படப்பிடிப்பு குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு தமிழக அரசுத் தரப்பிலிருந்தோ அல்லது படக்குழுவிடமிருந்தோ இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.