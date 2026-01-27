சென்னை: ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு உடனடியாகத் தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவிட்ட தனி நீதிபதியின் உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது.
நடிகரும், தவெக கட்சியின் தலைவருமான விஜய், ‘ஜனநாயகன்’ என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். அது அவரது கடைசி திரைப்படமாகும்.
இந்தத் திரைப்படத்தை கே.வி.என். புரொடக்ஷன் என்ற நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இந்தத் திரைப்படத்துக்குத் தணிக்கை சான்று கேட்டு விண்ணப்பிக்கப்பட்டது.
படத்தைப் பார்த்த தணிக்கை வாரியக் குழுவினர், மதம் மற்றும் பாதுகாப்புப் படை தொடர்பான காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளதால், இந்தப் படத்தை மறு ஆய்வுக் குழு பரிசீலனைக்குப் பரிந்துரை செய்தனர்.
இதை எதிர்த்து கே.வி.என். நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பி.டி.ஆஷா, “விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ படத்துக்குத் தணிக்கைச் சான்றிதழை உடனே வழங்கவேண்டும்” என்று தணிக்கை வாரியத்துக்கு உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்துத் தணிக்கை வாரியம் உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்து, தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்குத் தடையும் பெற்றது.
பின்னர், இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கை ஜனவரி 20ஆம் தேதி தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவத்சவா, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் கொண்ட முதல் அமர்வு விசாரித்து, தீர்ப்பைத் தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைத்து உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு செவ்வாய்க்கிழமை (ஜனவரி 27) பிறப்பிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
அந்தவகையில், வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு உடனடியாக தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவிட்ட தனி நீதிபதி பி.டி ஆஷாயின் உத்தரவை ரத்து செய்துள்ளனர்.
“உரிய விளக்கம் அளிக்கத் தணிக்கை வாரியத்திற்கு அவகாசம் வழங்கவில்லை. படத்தில் சில காட்சிகள் சமூகத்தில் பிரச்சினை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது,” என நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், வழக்கை விரைவாக மீண்டும் விசாரித்து புதிய உத்தரவு பிறப்பிக்கத் தனி நீதிபதி பி.டி ஆஷாவுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தணிக்கை வாரியத் தலைவரின் முடிவுக்கு எதிராக படக்குழு மனு தாக்கல் செய்யவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
படம் மீண்டும் விசாரணைக்கு வர உள்ளதால் அதன் வெளியீடு மேலும் தள்ளிப் போகும் சூழல் எழுந்துள்ளது.