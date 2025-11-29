சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ‘டிட்வா’ புயல் தீவிரமடைந்துள்ளதைத் தொடர்ந்து சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் மற்றும் அங்கிருந்து புறப்படும் 54 விமானங்களின் பயணச் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதனால், வெள்ளிக்கிழமை பின்னிரவிலும் சனிக்கிழமை அதிகாலையிலும் சென்னை விமான நிலையத்தின் விமானச் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவித்தன.
பாதிக்கப்பட்ட விமானச் சேவைகள் பெரும்பாலும் உள்நாட்டுப் பயணங்கள் தொடர்பானவை.
சென்னையிலிருந்து மதுரை, திருச்சி, தூத்துக்குடி, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், புதுச்சேரி மற்றும் அந்தமான் செல்லவேண்டிய விமானங்களும் அந்த இடங்களில் இருந்து வந்து சேரவேண்டிய விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுவிட்டன.
அதனால், ஏராளமான விமானப் பயணிகள் அவதிக்குள்ளானதாக செய்தி ஊடகங்கள் கூறின.
பெங்களூரு-திருச்சி, திருவனந்தபுரம்-மதுரை விமானங்களும் பாதிக்கப்பட்டதாக இந்திய எக்ஸ்பிரஸ் இணையச் செய்தி தெரிவித்தது.
கனமழை மற்றும் பலத்த காற்று காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அந்த விமானச் சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டு உள்ளதாக விமான நிறுவனங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளன.
தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் உருவான ‘டிட்வா’ புயல் சனிக்கிழமை காலை நிலவரப்படி புதுவையிலிருந்து 330 கி.மீ. மற்றும் சென்னையிலிருந்து 430 கி.மீ. தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
புயல் வடமேற்கு நோக்கி நகர்வதால், வட தமிழகம் முழுவதும் பரவலான மழை மற்றும் பலத்த காற்று வீசும் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
சனி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய இரண்டு தினங்களிலும் கடலோர மாவட்டங்களில் சூறாவளிக் காற்றின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் என்றும் மையம் எச்சரித்துள்ளது.
இதற்கிடையே, விமானப் பயணச் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதால், மாற்று ஏற்பாடுகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விமான நிறுவனங்களைத் தொடர்புகொள்ளுமாறு பயணிகளை சென்னை விமான நிலைய நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
கொடைக்கானலில் சுற்றுலாத்தலங்கள் மூடல்
கொடைக்கானலிலும் விட்டு விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. அதனால், சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்புக் கருதி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கொடைக்கானலில் சுற்றுலாத் தலங்கள் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) ஒருநாள் தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புயல் முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக மாவட்ட வன அலுவலர் உத்தரவின்படி, பில்லர் ராக், குணா குகை, ‘பைன் ஃபாரஸ்ட்’, மோயர் சதுக்கம், பேரிஜம் ஏரி ஆகிய பகுதிகளுக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்ல அனுமதி இல்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.