சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலவிவந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் மேலும் தீவிரமடைந்து ‘முரசு’ புயலாக மாறிய நிலையில், அது திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 2) தீவிரப் புயலாக வலுவடைந்துள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
திங்கட்கிழமை காலை சென்னைக்குக் கிழக்கே ஏறக்குறைய 200 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டிருந்த முரசு புயல், மணிக்கு 25 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் மேற்கு-வடமேற்குத் திசையில் நகர்ந்து வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
‘முரசு’ புயல் தொடர்ந்து வடமேற்குத் திசையில் நகர்ந்து, செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 3) அதிகாலைக்குள் தெற்கு ஆந்திரக் கடலோரப் பகுதியான நெல்லூருக்கும் நர்சாபூருக்கும் இடையே, ஓங்கோல் அருகே கரையைக் கடக்கக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
மேலும், புயல் கரையைக் கடக்கும் சமயத்தில் மணிக்கு 100 முதல் 110 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 120 கிலோ மீட்டர் வேகம் வரையிலும் பலத்த சூறாவளிக் காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டது.
சென்னையில் கனமழை; பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
புயலின் தாக்கம் காரணமாக சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 1) இரவு முதலே பரவலாகக் கனமழை பெய்தது. இதன் காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குத் திங்கட்கிழமை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.
விமானச் சேவைகள் பாதிப்பு
கனமழை, பலத்த காற்று காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கவும் அங்கிருந்து புறப்படவும் வேண்டிய 11 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்லுமாறும் தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியது.