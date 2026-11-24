சென்னை: தமிழகத்தின் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் போதிய மழையின்றி பயிர்கள் கருகி வருவதால், அப்பகுதிகளை வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவிக்கக் கோரி முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யிடம் அமைச்சர்கள் குழு திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 23) முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியது.
தமிழக வெற்றிக் கழகக் கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்களுடனான சந்திப்பு சென்னையில் திங்கட்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பி. விஸ்வநாதன், சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இந்தச் சந்திப்பிற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் பி. விஸ்வநாதன், டெல்டா விவசாயிகளின் தற்போதைய துயர நிலை குறித்து விவரித்தார்.
கடலூர், அரியலூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பருவமழை பொய்த்துப் போனதால், சாகுபடி செய்யப்பட்ட பயிர்கள் நீரின்றி கருகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. திருவாரூர் மாவட்டப் பொறுப்பு அமைச்சர் என்ற முறையில், மாவட்ட ஆட்சியருடன் இதுகுறித்து விரிவாக ஆலோசித்த பின்னரே முதல்வரைச் சந்தித்து நிலைமையை எடுத்துரைத்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட டெல்டா மாவட்டங்களை உடனடியாக வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர்கள் அடங்கிய பிரதிநிதிகள் குழு ஒன்றை அமைத்து, அவர்களை நேரடியாக டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்தக் குழுவினர் பாதிக்கப்பட்ட வயல்வெளிகளை நேரில் பார்வையிட்டு, விவசாயிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பயிர் இழப்பீடுகளைத் துல்லியமாகக் கணக்கெடுத்து, உரிய நிவாரண நடவடிக்கைகளைத் துரிதப்படுத்த வேண்டும் என முதல்வரிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாக அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.