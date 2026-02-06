Home
quick-news-icon
பட்ஜெட் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

கூட்டணிக்குள் காங்கிரசை இழிவுபடுத்தாதீர்: மாணிக்கம் தாக்கூர்

கூட்டணிக்குள் காங்கிரசை இழிவுபடுத்தாதீர்: மாணிக்கம் தாக்கூர்

1 mins read
771946b5-13cb-4583-a071-1932139aa64e
மாணிக்கம் தாக்கூர். - படம்: மாலை மலர்

சென்னை: தமிழகத்தை அடுத்து, புதுவையிலும் திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணியில் கருத்து வேறுபாடுகள் வலுத்து வருகின்றன.

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரசை இழிவாகப் பேசும் போக்கு நீடிப்பது நல்லதல்ல என்று விருதுநகர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாக்கூர் எச்சரித்துள்ளார்.

கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நாராயணசாமி 26.35% வாக்குகளைப் பெற்றதாகவும் திமுக வேட்பாளர் நஸீம் வெறும் 8.19% வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றதாகவும் தமது எக்ஸ் தளப் பதிவில் மாணிக்கம் தாக்கூர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அத்தேர்தலில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் ராதாகிருஷ்ணன் 34.5% வாக்குகளுடன் முதலிடம் பிடித்தார்.

காங்கிரஸ் இரண்டாம் இடத்தையும் திமுக நான்காம் இடத்தையும் பிடித்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதன்மூலம், காங்கிரசைவிட குறைவான வாக்கு வங்கியைக் கொண்ட ஒரு கட்சி, கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்க முயற்சி செய்வதாக அவர் மறைமுகமாக குறிப்பிட்டுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.

மேலும், அண்மையில் திமுக எம்பி ஜெகத்ரட்சகன் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டணிக் கட்சிகளின் கூட்டத்தில் பங்கேற்க காங்கிரசுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை.

இதனால் புதுவையில் கூட்டணிக்கு யார் தலைமை ஏற்பது என்பதில் திமுக, காங்கிரசுக்கு இடையே மறைமுக மோதல் ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.

தொடர்புடைய செய்திகள்
திமுக மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி.

திமுக - காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு விரைவில் அறிவிக்கப்படும்: கனிமொழி

தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணிக்கு 45 விழுக்காடு கிடைக்கும் என்று கருத்துக் கணிப்பு கூறியுள்ளது.

தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக கூட்டணி ஆட்சி

ஏற்கெனவே தமிழகத்திலும் திமுகவைச் சீண்டும் வகையில், ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து அவ்வப்போது கருத்து தெரிவித்து வருகிறார் மாணிக்கம் தாக்கூர்.

தற்போது அவரது சமூக ஊடகப் பதிவு புதுவை அரசியல் களத்திலும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
புதுச்சேரிகாங்கிரஸ்திமுகதேர்தல்சட்டப்பேரவைத்