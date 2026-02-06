Home
quick-news-icon
பட்ஜெட் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

விஜய்க்கு வருமான வரித்துறை ரூ.1.5 கோடி அபராதம் விதித்தது செல்லும்: உயர் நீதிமன்றம்

விஜய்க்கு வருமான வரித்துறை ரூ.1.5 கோடி அபராதம் விதித்தது செல்லும்: உயர் நீதிமன்றம்

2 mins read
06fa645a-0b35-4569-b704-3c6b8f3c16ca
விஜய். - படம்: இந்து தமிழ் திசை
multi-img1 of 2

சென்னை: நடிகர் விஜய்க்கு வருமான வரித்துறை ரூ.1.5 கோடி அபராதம் விதித்தது செல்லும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக விஜய் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு விஜய் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது பல்வேறு முக்கியமான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.

இதையடுத்து, அவர் 2015-16 நிதியாண்டுக்காக தாக்கல் செய்த வருமான அறிக்கையுடன் இந்த ஆவணங்கள் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப்பட்டன. இதில் ‘புலி’ என்ற திரைப்படத்துக்காக அவர் பெற்ற ரூ.5 கோடியை கணக்கில் காட்டவில்லை என்பது தெரிய வந்தது.

இவ்வாறு வருமானத்தை மறைத்ததற்காக, விஜய்க்கு கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ரூ.1.50 கோடி அபராதம் விதித்தது வருமான வரித்துறை. இதை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகினார் விஜய். நீதிமன்றம் வருமான வரித்துறை உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தது.

இந்நிலையில், இவ்வழக்கில் இருதரப்பு வாதங்களைச் செவிமடுத்த நீதிபதி செந்தில் குமார் ராமமூர்த்தி, வெள்ளிக்கிழமை (பிப்ரவரி 6) தீர்ப்பு வழங்கினார்.

விஜய்யின் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விஜய்க்கு விதிக்கப்பட்ட அபராதம் செல்லும் என்றும் தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

விருப்ப மனுக்கள் பெறும் தவெக தலைமை

விருப்ப மனுக்களை பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி வரை தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அக்கட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தவெக பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த், தவெக மாநில நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டோர் ரூ.100 செலுத்தி தங்களது விருப்ப மனுக்களைப் பெற்றுக் கொண்டனர்.
விருப்ப மனுக்களை பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி வரை தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அக்கட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தவெக பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த், தவெக மாநில நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டோர் ரூ.100 செலுத்தி தங்களது விருப்ப மனுக்களைப் பெற்றுக் கொண்டனர். - படம்: இந்து தமிழ்த் திசை

இதனிடையே தவெக சார்பாக, தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் விருப்ப மனு தாக்கல் செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய செய்திகள்
நடிகரும், தவெக கட்சியின் தலைவருமான விஜய்.

விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்திற்குத் தொடரும் சிக்கல்

விஜய்.

வரி ஏய்ப்பு: வருமான வரித்துறை மீதான விஜய் வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

இதையடுத்து, அக்கட்சித் தலைவவர் ஜோசப் விஜய் பெயரில் முதல் விருப்ப மனுவை நிர்வாகிகள் பெற்றுக்கொண்டனர்.

தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த், மாநில நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டோரும் விருப்ப மனுக்களைப் பெற்றனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்
தவெகவிஜய்வழக்குதிரைப்படம்சென்னை உயர் நீதிமன்றம்