Home
quick-news-icon
சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

தரையிறங்கிய விமானத்தின் அவசரகால கதவைத் திறந்த பயணி கைது

தரையிறங்கிய விமானத்தின் அவசரகால கதவைத் திறந்த பயணி கைது

1 mins read
6785ddbf-e567-4cda-9e3c-ef870cbc25a0
விமான நிலையம். - படம்: பிக்சாபே

சென்னை: ஷார்ஜாவிலிருந்து சென்னை வந்த ஏர் அரேபியா விமானம் தரையிறங்கிய தருணத்தில், திடீரென அதன் அவசரகால கதவைத் திறந்த பயணியால் விமான நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

இதுதொடர்பாகப் புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த 34 வயது ஆடவரை மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஏறக்குறைய 231 பயணிகளுடன் வந்த அந்த விமானம், ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை சென்னை அனைத்துலக விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதையில் தரையிறங்கியது.

விமானம் மெதுவாகத் தரைப்பகுதியில் நகர்ந்துகொண்டிருந்தபோது, யாரும் எதிர்பாராதவிதமாக அந்த ஆடவர் அவசரகாலக் கதவுகளில் ஒன்றை வலுக்கட்டாயமாகத் திறந்துள்ளார்.

இதனைக் கண்ட சக பயணிகள் அதிர்ச்சியில் கூச்சலிடவே, விமானி உடனடியாக விமானத்தை நிறுத்திவிட்டு கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அவசரத் தகவல் அளித்தார்.

துப்பாக்கி ஏந்திய பாதுகாப்புப் படை வீரர்களும் வெடிகுண்டு நிபுணர்களும் விமானம் நின்ற பகுதிக்கு உடனடியாக விரைந்து வந்து சம்பந்தப்பட்ட பயணியைக் கைது செய்தனர்.

தொடர்ந்து, அதிகாரிகள் அந்தப் பயணியிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.

விமானப் பாதுகாப்பு விதிகளைக் கடுமையாக மீறிய அந்தப் பயணியின் மனநிலை குறித்தும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

தொடர்புடைய செய்திகள்
வாக்குப்பதிவிற்கான ஆயத்தப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள தேர்தல் அதிகாரிகள்.

திசை மாறுகிறது தேர்தல் களம்

கீழடியில் நடத்தப்பட்டுவரும் 11ஆம் கட்ட அகழாய்வில் சாயக் கிண்ணங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் மூலம் அப்பகுதியில் சாயப்பட்டறை இருந்திருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கீழடி 11ஆம் கட்ட அகழாய்வில் சாயக்கிண்ணங்கள் கண்டுபிடிப்பு

இந்தச் சம்பவத்தால் விமான நிலையத்தில் நிலவிய பரபரப்பு, பின்னர் அதிகாரிகளின் துரித நடவடிக்கையால் சீரானது.

குறிப்புச் சொற்கள்
கைதுசென்னைபயணிகள்ஆடவர்விமானி