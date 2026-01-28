Home
தவெகவுடன் கைகோக்க ராமதாஸ் தரப்பினர் பேச்சுவார்த்தை

பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் ராமதாஸ், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய். - படங்கள்: தபிரிண்ட், இண்டியா டுடே

சென்னை: பாட்டாளி மக்கள் கட்சி (பாமக) நிறுவனர் ராமதாஸ், விஜய்யின் தவெக கட்சியில் இணைவது குறித்து தன் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸுக்கும் அவரது மகன் அன்புமணி ராமதாஸுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட பிரச்சினைகளால் கட்சியினர் இரண்டு பிரிவுகளாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

பாமகவில் பெரும்பாலோர் அன்புமணி பக்கம் சென்று விட்டதால், கட்சியில் அன்புமணி வலுவாக உள்ளார். இதைப் பயன்படுத்தி, அவர் வரும் தேர்தலில் போட்டியிட அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், பாமக தனது கையைவிட்டுப் போனதையடுத்து திமுக கூட்டணியில் இணைவதற்கு அவர் தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டார். அந்த வாய்ப்பும் எட்டவில்லை.

இந்த நிலையில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைவதற்கு, தன் நிர்வாகிகளிடமும் குடும்பத்தினருடனும் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இப்​போது, தவெக தலை​வர் விஜய்க்கு இளையர்​களின் ஆதரவு அதி​க​மாக உள்​ளதாக, குறிப்​பாக, விஜய்க்கு பெண்​கள் மத்​தி​யில் பெருவரவேற்பு இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அதனால், விஜய்​யுடன் கூட்​டணி அமைக்​கலாம். அதன் மூலம், ஒரே கல்​லில் அன்​புமணி​யை​யும், திமுக கூட்​ட​ணிக்கு முட்​டுக்​கட்​டை​யாக இருக்​கும் திரு​மாவளவனை​யும் வீழ்த்த முடி​யும் என ஆதர​வாளர்​கள் ராம​தாஸிடம் தெரி​வித்​ததால், ராமதாஸ் அந்த முயற்சியில் இறங்கியுள்ளார்.

ஒரு தேசிய கட்சி உள்​ளிட்ட சில கட்​சிகளு​டன் கூட்​டணி பேச்​சு​வார்த்தை நடத்தி வரும் தவெக தரப்​பு, ராம​தாஸ் தரப்​புட​னும் கூட்​ட​ணி, இடங்​கள், ஆட்​சி​யில் பங்கு போன்​றவை குறித்து பேசி​ய​தாகத் தகவல்​கள் வெளி​யாகி வரு​கின்​றன.

இதுதொடர்​பாக ராம​தாஸ் தரப்பு பாமக நிர்​வாகி​கள் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது, “வடமாவட்​டங்​களில் கணிச​மான வாக்கு வங்​கியை பாமக வைத்​துள்​ளது. வடமாவட்​டங்​களில் விஜய்க்​கும் அதிக அளவில் ரசிகர்​கள் உள்​ளனர்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்.

அரசியலில் எதுவும் நடக்கலாம்: பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்

“மேலும், விஜய்​யின் நட்​சத்​திரத் தகுதியும் ஒன்​றாக சேரும்​போது, மக்​களின் ஆதர​வும், தேர்​தலில் வெற்​றி​வாய்ப்​பும் பன்​மடங்கு அதி​கரிக்​கும். இதையெல்​லாம் மனத்தில் வைத்தே தவெக கூட்​டணி குறித்து ராம​தாஸ் பரிசீலனை செய்து வரு​கி​றார்” என்​றனர்​.

இந்நிலையில், விஜய்யின் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக ராமதாஸ் தரப்பு பாமக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அருள் உறுதி செய்திருக்கிறார்.

“தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டணி தொடர்பாக பல கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது இயல்பு தான். தமிழ்நாட்டில் ராமதாஸ் கை காட்டுகிறவரே அடுத்த முதல்வர். இன்னும் ஒரு வாரத்தில் கூட்டணி இறுதி செய்யப்படும்,” என்றார்.

இந்தச் சூழலில் தான் ராமதாஸ் உடன் கூட்டணியா என்ற கேள்விக்கு, “நல்லது நடக்கட்டும்” என்று தவெக மாநில நிர்வாகக் குழுத் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் பதிலளித்துள்ளார்.

