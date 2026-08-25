புதுடெல்லி: காவிரி நதிநீர் விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு மீண்டும் ஒரு முக்கியத் திருப்பமாக, அடுத்த 15 நாள்களுக்கு நொடிக்கு 9,000 கன அடி நீர் திறந்து விடுமாறு கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக்குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது.
புதுடெல்லியில் காணொளி வாயிலாக நடைபெற்ற காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக்குழுவின் 141வது கூட்டத்தில் இந்த முக்கியமான முடிவெடுக்கப்பட்டது. காவிரி ஆற்றுப்படுகைப் பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு, அணைகளின் தற்போதைய நீர் இருப்பு, தமிழகத்தின் பாசனத் தேவைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்ட பிறகே இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பரிந்துரையின்படி, அடுத்த 15 நாள்களுக்குத் தொடர்ச்சியாக 9,000 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டால், தமிழக எல்லைக்கு ஏறக்குறைய 11.66 டிஎம்சி தண்ணீர் வந்து சேரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறுவை சாகுபடிப் பணிகளிலும் வரவிருக்கும் சம்பா சாகுபடி ஆயத்தப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டுள்ள மேட்டூர் பாசனப் பகுதி விவசாயிகளுக்கு ஓரளவுக்குக் சுமையைக் குறைக்க உதவும்.
ஆணையத்தின் கையில் இறுதி முடிவு
ஒழுங்காற்றுக்குழுவின் இந்தப் பரிந்துரையானது காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் கூட்டத்தில் இது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டு, இறுதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட உள்ளது. ஒழுங்காற்றுக்குழுவின் பரிந்துரையை ஆணையம் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டால், கர்நாடக அரசு உடனடியாக தண்ணீரைத் திறக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும்.
தமிழக விவசாயிகள் நீண்ட நாள்களாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் காவிரி நீர் திறப்பு, டெல்டா மாவட்டங்களில் விவசாயப் பணிகளுக்குப் புத்துயிர் அளிக்குமா என்பதை மேலாண்மை ஆணையத்தின் இறுதி முடிவே தீர்மானம் செய்யும்.