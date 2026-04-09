புதுவை: புதுவை மக்கள் சட்டமன்றத் தேர்தலில் வித்தியாசமான அனுபவங்களைப் பெற்றனர்.
அங்கு வாக்குச்சாவடிக்குச் சென்ற வாக்காளர்களை இயந்திர மனிதன் (ரோபோ) வரவேற்று உபசரித்தது அனைவரையும் கவர்ந்தது.
புதுவையில் உள்ள மூன்று அரசுப் பள்ளிகள் தனித்துவம் வாய்ந்த வாக்குச்சாவடிகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டு, மூன்று பள்ளிகளும் அண்மையில் அழகுபடுத்தப்பட்டன. இந்த வாக்குச்சாவடிகளில் வாழைமரம், தோரணங்கள் கட்டி, தென்னை ஓலைப்பந்தலும் அமைக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி (வியாழன்) நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவின்போது மூன்று பள்ளிகளுக்கு வந்த வாக்காளர்கள் உற்சாகம் அடைந்தனர்.
காரணம், அனைவரையும் அங்கிருந்த ஒரு ‘ரோபோ’ வரவேற்றதுடன், பன்னீர் தெளித்து, செம்பருத்தி தேநீரும் வழங்கியது.
தேர்தலில் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து மக்களிடையே தீவிர விழிப்புணர்வுப் பிரசாரத்தை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்திய தேர்தல் ஆணையம். அத்தகைய நடவடிக்கைகளில் இதுவும் ஒன்று என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.