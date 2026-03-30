சென்னை: தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திமுகவின் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் அறிக்கையை ஞாயிற்றுக்கிழமை (மார்ச் 29) அண்ணா அறிவாலயத்தில் வெளியிட்டார்.
மகளிருக்கான உதவித்தொகை உயர்வு, முதியோர் ஓய்வூதியம் அதிகரிப்பு, மாணவர்களுக்கான சலுகைகள் எனப் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் அதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுப் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், “திமுக சொன்னதைச் செய்யும், செய்வதைச் சொல்லும். கடந்த முறை அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியது மட்டுமன்றி, அறிவிக்காத பல திட்டங்களையும் செயல்படுத்தியுள்ளோம்.
“தமிழகத்தின் வளர்ச்சி தொடர மக்கள் மீண்டும் திமுகவை ஆதரிப்பார்கள்,” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
‘இல்லத்தரசி’ புதிய திட்டம்
இந்தத் தேர்தல் அறிக்கையின் மிக முக்கிய அம்சமாக ‘இல்லத்தரசி’ திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, வருமான வரி செலுத்தாத குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இல்லத்தரசிகளுக்கு ரூ.8,000 மதிப்பிலான ‘கூப்பன்’ வழங்கப்படும்.
இதனைக் கொண்டு துணி துவைக்கும் இயந்திரம், குளிர் பதனப் பெட்டி, தொலைக்காட்சி, மிக்சி, மைக்ரோவேவ் அவன், மின் அடுப்புகள் போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருள்களைப் புதிதாக வாங்கிக் கொள்ளலாம். அல்லது பழைய பொருள்களை மாற்றி புதிதாக வாங்கிக் கொள்ளவும் இந்த கூப்பனைப் பயன்படுத்தலாம்.
மகளிர், முதியோருக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் மாத உதவித்தொகை 1,000 ரூபாயிலிருந்து 2,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும். இதன் மூலம் 1.37 கோடி பெண்கள் பயனடைவர்.
முதியோர்களுக்கான மாத ஓய்வூதியம் 2,000 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்படும்.
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வரை வட்டியில்லாக் கடன் வழங்கப்படும்.
கல்வி-மாணவர் நலன்
தற்போது 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள காலை உணவுத் திட்டம், இனி 8ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும்.
உயர்கல்வி பயிலும் 35 லட்சம் மாணவர்களுக்கு இலவச மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும்.
மருத்துவ வசதி
முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ், காப்பீட்டுத் தொகை 10 லட்சம் ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்படும்.
அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழகம் முழுவதும் 10 லட்சம் புதிய வீடுகள் கட்டித் தரப்படும்.
அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள இரத்த சுத்திகரிப்பு மையங்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்காக உயர்த்தப்படும்.
20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயனாளிகளுக்குத் தொடர்ந்து இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும்.
விவசாயிகளுக்கு மீட்டர்கள் இல்லாத பம்ப்செட்டுகள் தொடர்ந்து வழங்கப்படும்.
பொருளாதார இலக்கு, வேலைவாய்ப்பு
தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்தை 120 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக 18 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் வேலைவாய்ப்புகளைப் பெருக்க புதிய ‘நியோ டைடல் பூங்காக்களை’ அமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.