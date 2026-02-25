சென்னை: முதுபெரும் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் நல்லகண்ணு காலமானார். அவருக்கு வயது 101.
கடந்த சில நாள்களாக உடல்நலப் பாதிப்பு காரணமாக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் அவர் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
இந்நிலையில், திரு நல்லகண்ணு புதன்கிழமை (பிப்ரவரி 25) பிற்பகல் காலமானதாக மருத்துவமனை அறிக்கை வெளியிட்டது.
நல்லகண்ணு உடல் நலக்குறைவு காரணமாக பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
புதன்கிழமை அதிகாலை முதல் அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்தது. அதிதீவிர சிகிச்சையில் இருந்தபோதும் முக்கிய உடலுறுப்புகள் அனைத்தும் செயலிழந்ததால் நல்லகண்ணு காலமானார்.
திரு நல்லகண்ணின் மறைவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள், திரைப் பிரபலங்கள் உள்ளிட்டவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.