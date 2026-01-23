Home
65 இனங்களைக் கண்டறியத் திட்டம்

தமிழகத்தில் முதன்முறையாக ஆந்தைகள், கழுகுகள் கணக்கெடுப்பு

சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே காவிரி ஆற்றங்கரையில் காணப்பட்ட இந்திய கழுகு ஆந்தை. - கோப்புப் படம்: தமிழ் இந்து
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக மாநிலம் முழுவதும் ஆந்தைகள், கழுகுகள், இரவு நேர வேட்டைப் பறவைகளின் கணக்கெடுப்பு நடைபெற உள்ளது.

தமிழ்நாடு வனத்துறை, தமிழ்நாடு கழுகு ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை (Tamil Nadu Raptor Research Foundation) இணைந்து, உயர்நிலை வனவிலங்கு பாதுகாப்பு நிறுவனம் (Advanced Institute for Wildlife Conservation - AIWC) மூலம் ஜனவரி 31, பிப்ரவரி 1 ஆகிய தேதிகளில் கணக்கெடுப்பை நடத்துகிறது.

இந்தக் கணக்கெடுப்பில் 50க்கும் மேற்பட்ட வனக்கோட்டங்கள் பங்கேற்கின்றன.

பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி பௌர்ணமி ஆக இருப்பதால், ஆந்தைகள், இரவு நேரப் பறவைகள் போன்ற இரவு நேரக் கழுகுகளைப் பதிவு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும்.

தமிழ்நாடு, கழுகுகளுக்கு ஒரு முக்கியமான வாழிடமாக விளங்குகிறது. அங்கு 65க்கும் மேற்பட்ட கழுகு இனங்கள் வசிக்கின்றன.

ஆந்தைகள் சூழலியல் அமைப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அவை மகரந்தச் சேர்க்கை, விதை பரவல், இறந்த விலங்குகளை உண்ணுதல், பிற உயிரினங்களை வேட்டையாடுதல் போன்ற பல சுற்றுச்சூழல் சேவைகளை வழங்குகின்றன. அவை சுற்றுச்சூழலின் ஆரோக்கியத்தைக் காட்டும் முக்கிய குறிகாட்டிகளாகவும் கருதப்படுகின்றன.

வாழிட இழப்பு, விஷம் கொடுத்தல், மின்சாரம் தாக்கி இறத்தல், சட்டவிரோத வணிகம் போன்ற அச்சுறுத்தல்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்நிலையில் கழுகு இனங்களைப் பாதுகாக்க, அவற்றின் எண்ணிக்கை, வாழ்க்கை முறை, சூழலியல் பற்றி நன்கு ஆராய்ந்து புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

உலகளவில் கழுகுகளின் எண்ணிக்கை குறைவது, பறவை இனங்களின் சூழலியல் செயல்பாடுகளைப் பாதிக்கிறது. இந்தக் கணக்கெடுப்பு, காடுகள், மலைகள், விவசாய நிலங்கள், ஈரநிலங்கள், கடலோரப் பகுதிகள், குப்பை மேடுகள் என அனைத்து வகையான சூழல் மண்டலங்களையும் உள்ளடக்கும்.

