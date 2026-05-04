சென்னை: தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெறுகிறது.
தேர்தலை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் ‘டாஸ்மாக்’ என்னும் தமிழக அரசின் மதுபானக் கடைகள் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியும் அதற்கு முன்பாக இரண்டு நாள்கள் ஏப்ரல் 21, 22ஆம் தேதி எனத் தொடர்ந்து மூன்று நாள்களும், வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மே 4ஆம் தேதியும் மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி வாக்குப்பதிவுக்கு முன் மூன்று நாள்கள் கடைகள் மூடப்பட்டன. அதையடுத்து ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி மட்டுமே ரூ.400 கோடிக்கு மது விற்பனை நடைபெற்றது.
தமிழகம் முழுவதும் நாளொன்றுக்குச் சராசரியாக ரூ.150 கோடிக்கு மது விற்பனை நடைபெறும் நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூடுதலாக விற்பனை நடைபெறும்.
கடைகள் மூடப்படுவது தெரிந்தால் அன்றைய நாளுக்கும் சேர்த்து முந்தைய நாளே மதுப்பிரியர்கள் வாங்கி வைத்துக்கொள்வார்கள். அதன்படி, வாக்கு எண்ணுவதற்கு முந்தைய நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏராளமானோர் மதுக்கடைகளில் குவிந்து மதுப் புட்டிகளை வாங்கிச் சென்றனர்.
ஒரு சிலர் இதைப் பயன்படுத்தி கள்ளத்தனமாக மது விற்பனை செய்யலாம் என்பதால் அதைத் தடுக்க கண்காணிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.