மூன்று லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் அஞ்சல் வாக்குகளைச் செலுத்தினர்

225f16bd-ba40-4512-a425-adbb020086a1
தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் அஞ்சல் வழி வாக்குகளைப் பல்லாவரம் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் செலுத்தினர். - படம்: இந்து தமிழ் திசை

சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்ற மூன்று லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் தங்களது அஞ்சல் வாக்குகளைச் செலுத்தியுள்ளதாகத் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது.

தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் தங்களுடைய வாக்குகளைச் செலுத்த உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆணையம் ஏற்கெனவே தெரிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில், தேர்​தல் நடவடிக்கைகளின் ஓர் அங்கமாக வாக்​குச்​சாவடி அலு​வலர்​கள் உள்​ளிட்ட பல்​வேறு தரப்​பினருக்குப் பயிற்சி வழங்​கப்​பட்டு வரு​கிறது.

வாக்​குப்​ப​திவு அலு​வலர்​களின் கடமை​கள், பணி​கள், பொறுப்​பு​கள் தொடர்​பான தலைப்​பு​களி​லும், மின்​னணு வாக்​குப்​ப​திவு இயந்​திரங்​களைக் கையாள்​வது குறித்த நேரடிப் பயிற்​சி​ அளிக்​கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

வாக்​குப்​ப​திவு அலு​வலர்​கள் வெவ்வேறு இடங்களில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவர் என்பதால் அவர்கள் தங்​களுடைய வாக்​கு​களைச் செலுத்த அஞ்சல் வாக்​குச்​சீட்டு முறை பின்பற்றப்படுகிறது.

இம்முறை ஏறக்குறைய மூன்று லட்​சம் வாக்​குப்​ப​திவு அலு​வலர்​கள் அஞ்சல் வழி வாக்​களிக்க விண்​ணப்​பித்​திருந்தனர். இவர்கள் அனைவரும், ​ப​யிற்சி மையங்​களி​லேயே தங்களுடைய வாக்​கு​களைப் பதிவு செய்தனர்.

கடந்தகாலத் தேர்தலில் தேர்​தல் பணி​யாளர்​கள் அஞ்சல் வாக்​குச்​சீட்டை தங்​கள் வீட்​டுக்கு எடுத்​துச்சென்​று, பின்​னர் அஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைப்பர்.

இப்போது அந்த நடைமுறை மாற்றப்பட்டுள்ளதாகத் தமிழகத் தலைமைத் தேர்​தல் அதி​காரி அர்ச்​சனா பட்​நாயக் தெரி​வித்​துள்​ளார்.

