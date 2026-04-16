சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்ற மூன்று லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் தங்களது அஞ்சல் வாக்குகளைச் செலுத்தியுள்ளதாகத் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது.
தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் தங்களுடைய வாக்குகளைச் செலுத்த உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆணையம் ஏற்கெனவே தெரிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், தேர்தல் நடவடிக்கைகளின் ஓர் அங்கமாக வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினருக்குப் பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களின் கடமைகள், பணிகள், பொறுப்புகள் தொடர்பான தலைப்புகளிலும், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களைக் கையாள்வது குறித்த நேரடிப் பயிற்சி அளிக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவர் என்பதால் அவர்கள் தங்களுடைய வாக்குகளைச் செலுத்த அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டு முறை பின்பற்றப்படுகிறது.
இம்முறை ஏறக்குறைய மூன்று லட்சம் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் அஞ்சல் வழி வாக்களிக்க விண்ணப்பித்திருந்தனர். இவர்கள் அனைவரும், பயிற்சி மையங்களிலேயே தங்களுடைய வாக்குகளைப் பதிவு செய்தனர்.
கடந்தகாலத் தேர்தலில் தேர்தல் பணியாளர்கள் அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டை தங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துச்சென்று, பின்னர் அஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைப்பர்.
இப்போது அந்த நடைமுறை மாற்றப்பட்டுள்ளதாகத் தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.