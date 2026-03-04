தஞ்சாவூர்: விவசாயம் பற்றி பெரிதாகத் தெரியவில்லை என்றாலும் விவசாயிகளின் கஷ்டம் எனக்குத் தெரியும், அவர்களின் பிரச்சினைகளைத் தவெக சரிசெய்யும் என்று விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
புதன்கிழமை (மார்ச் 4) காலை, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டி அருகே நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) பிரசாரக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட போது விஜய் இக்கருத்தைக் கூறினார்.
பிரசாரக் கூட்டத்தில் கட்சியின் நிர்வாகிகளையும் அவர் சந்தித்துப் பேசினார்.
மணல் கொள்ளைக்குக் காரணமாக உள்ள மணல் திருட்டு குழுக்களுக்கு திமுக அரசாங்கம் ஆதரவளிப்பதாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டினார்.
“அண்மையில் தண்ணீர் இல்லாமல் தமிழ்நாடு தவிக்கும் என்று ஒரு கட்டுரை படித்தேன். அது வருத்தம் தந்தது. காரணம், நிலத்தடி நீரை நாம் பாதுகாக்காமல் இருப்பதுதான்,” என்று திரு விஜய் குறிப்பிட்டார்.
“மழைநீரில் விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்த நெல் வீணாகிறது. அதற்கான சரியான சேமிப்பு இடங்கள் இல்லை. போராடும் விவசாயிகளுக்கு திமுக ஆதரவு வழங்கவில்லை, மாறாகக் கைது நடவடிக்கை தான் நடக்கிறது,” என்றும் அவர் சொன்னார்.
ஒருவர் அமைதியாக இருந்தால் அவருக்கு எதுவும் தெரியாது என்று நினைத்துவிடவேண்டாம் என்றும் விஜய் கூறினார்.
திருச்சியில் சலசலப்பு
கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வதற்காக விஜய் தனி விமானம் மூலம் திருச்சி விமான நிலையத்திற்குக் காலை 9:35 மணி அளவில் வந்தடைந்தார்.பின்னர் அங்கிருந்து வேனில் கூட்டத்திற்குச் சென்றார்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
விஜய் வருகையை முன்னிட்டு கட்சித் தொண்டர்கள் யாருக்கும் விமான நிலையத்திற்குள் அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை.
இதனால் தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள், ரசிகர்கள் என அனைவரும் விமான நிலையத்திற்கு வெளியே திருச்சி-புதுக்கோட்டைச் சாலையில் திரளாகக் காத்திருந்தனர்.
அவரது வாகனத்தைச் செல்ல விடாமல் ரசிகர்கள் பின் தொடர்ந்து சென்றனர். மாத்தூர் ரிங் ரோடு அருகே திரண்டு இருந்த ரசிகர்கள் அவரது வாகனத்தை மறித்து வரவேற்றனர். இதனால் அங்குச் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.