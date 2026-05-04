சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பர்களில் ஒருவரான ஸ்ரீநாத் தூத்துக்குடி தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
அவர் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அமைச்சர் கீதா ஜீவனை கணிசமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வென்றுள்ளார்.
தனது நீண்டகால நண்பரும் நடிகருமான ஸ்ரீநாத்துக்கு தவெக சார்பாக தேர்தலில் போட்டியிடும் வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளார் விஜய். அவருக்கு தூத்துக்குடி தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டது.
விஜய்யும் ஸ்ரீநாத்தும் ‘வேட்டைக்காரன்’, ‘மாஸ்டர்’ உள்ளிட்ட படங்களில் இணைந்து நடித்துள்ளனர். ஸ்ரீநாத் மேலும் சில படங்களில் நகைச்சுவைக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துப் பிரபலமானவர். இருவரும் கல்லூரி நாள்கள் முதல் இப்போதுவரை நெருக்கமாக நட்பு பாராட்டி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தவெக வேட்பாளர் பட்டியலில் ஸ்ரீநாத் பெயரும் இடம்பெற்று இருந்தது பலருக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. அரசியல் பக்கமே தலைகாட்டாதவர் ஸ்ரீநாத். எனினும் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டதும் தீவிரமாகக் களப்பணியாற்றினார். தற்போது திமுக அமைச்சரைத் தோற்கடித்து எம்எல்ஏ ஆகியுள்ளார்.