சென்னை: சிறுபான்மை அரசின் பலவீனங்களுக்கும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைத் தன் பக்கம் ஈர்க்கும் அரசியலுக்கும் இடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாஜகவை பகைத்துக் கொள்ளத் தயங்கும் தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய்யின் கட்சி, வியாழக்கிழமை சென்னையில் நடைபெற்ற எதிர்க்கட்சிகளின் போராட்டத்தில் கவனமாகவும் வரம்பிற்கு உட்பட்டும் பங்கேற்றுள்ளது.
இந்த மாதத் தொடக்கத்தில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ‘இண்டியா’ கூட்டணியில் இணைந்த தமிழக வெற்றிக் கழகம், வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்புத் தீவிர திருத்த நடவடிக்கைக்கும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கும் எதிரான ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்க பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ஏ. ராஜமோகனை அனுப்பி வைத்தது.
ஆனால் கூட்டணிக் கட்சிகளின் கொடிகளும் முழக்கங்களும் நிறைந்திருந்த அந்தப் பேரணியில், வேறு எந்த தவெக தலைவர்களோ அல்லது தொண்டர்களோ காணப்படவில்லை. கட்சியின் கொடிகள்கூட பிடிக்கப்படவில்லை.
வாக்குரிமைக்கு ஆதரவாக ஆவேசமாகப் பேசிய ராஜமோகன், பி.ஆர். அம்பேத்கரை குறிப்பிட்டதோடு, வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த நடைமுறையைத் தவெக தொடர்ந்து எதிர்க்கும் என்றும் உறுதியளித்தார். ஆனால், தனது உரை முழுவதிலும் அவர் ஒருமுறைகூட பாஜகவைப் பற்றிக் குறிப்பிடவில்லை.
இந்த ஏற்பாடுகளை நன்கறிந்த தலைவர்களின் கூற்றுப்படி, டெல்லியில் தீவிரமடைந்து வரும் கடுமையான அரசியல் மோதல்களில் தனது கட்சியை முழுமையாக ஈடுபடுத்தாமல், எதிர்க்கட்சிகளின் பிரசாரத்தில் பெயரளவுக்கு பங்கேற்கவே விஜய் தலைமையிலான நிர்வாகிகள் விரும்புகின்றனர்.
தமிழகத்தில் உள்ள ‘இண்டியா’ கூட்டணித் தலைவர்கள் இரண்டு முக்கிய காரணங்களைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
முதலாவது, டெல்லியில் உள்ள பாஜக அரசைச் சீண்டுவதற்கு அஞ்சும் சிறுபான்மை அரசின் அரசியல் உண்மை நிலவரம். இரண்டாவதாக, பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் அதிமுகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ஈர்க்க தவெக முயன்றதாகக் கூறப்படும் சர்ச்சை.
இந்தப் பேரங்கள் குறித்த குற்றச்சாட்டுகள் உறுதி செய்யப்படவில்லை. இருந்தாலும் பாஜகவை அணுகுவதில் விஜய் எச்சரிக்கை உணர்வுடன் நடந்துகொள்வதற்கு இவையே காரணம் என்று தலைவர்கள் கருதுகின்றனர்.