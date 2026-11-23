சென்னை: தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை போதிய அளவு பெய்யாததால், முக்கிய அணைகள், ஏரிகளின் நீர் இருப்பு கடுமையாகச் சரிந்துள்ளது.
இதனால், வேளாண்மைக்கும் கோடைக்கால குடிநீர்த் தேவைக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
தென்மேற்குப் பருவமழை வழக்கத்தைவிட 20 விழுக்காடு குறைந்த நிலையில், அக்டோபர் 15ஆம் தேதி தொடங்கிய வடகிழக்குப் பருவமழையை விவசாயிகள் பெரிதும் நம்பியிருந்தனர். ஆனால், வங்கக் கடலில் உருவான அர்னாப், முரசு, அக்வான் ஆகிய மூன்று புயல்களும் ஆந்திரப் பகுதிகளில் கரையைக் கடந்ததால், தமிழகத்திற்குக் கிடைக்க வேண்டிய மழைப்பொழிவு குறைந்தது.
தமிழகத்தின் 15 முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களின் மொத்தக் கொள்ளளவான 1,98,324 மில்லியன் கனஅடியில், நவம்பர் 20 நிலவரப்படி 71,793 மில்லியன் கனஅடி அதாவது, 36.2 விழுக்காடு மட்டுமே நீர் உள்ளது. இது கடந்த ஆண்டைவிட (1,68,524 மில்லியன் கனஅடி) 48.8 விழுக்காடு குறைவாகும். மேட்டூர் அணையில் 25,841 மில்லியன் கனஅடியும், பவானிசாகரில் 15,203 மில்லியன் கனஅடியும், வைகையில் 2,685 மில்லியன் கனஅடியும் மட்டுமே நீர் இருப்பு உள்ளது.
தமிழகத்தின் 38 மாவட்டங்களில் 37 மாவட்டங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டமும் சரிந்துள்ளது.
நீர்ப் பற்றாக்குறையால் கோடைக்காலச் சாகுபடியைத் தவிர்க்குமாறு விவசாயிகளுக்கு அரசு அறிவுறுத்த வேண்டும், குடிநீர்த் தேவைக்கு முன்னுரிமை அளித்து நீர்நிலைகளைத் தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அனைத்து விவசாயிகள் சங்க ஒருங்கிணைப்புக் குழு வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதற்கிடையே, ‘சூப்பர் எல் நினோ’ தாக்கத்தால் மழை குறைந்துள்ள சூழலில், சென்னையின் ஐந்து முக்கிய ஏரிகளில் 4.5 டிஎம்சி நீர் மட்டுமே உள்ளதாகக் குடிநீர் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
வீராணம் ஏரி, கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையங்கள், கல்குவாரிகள் மூலம் தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டாலும், பொதுமக்கள் குடிநீரைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தி மழைநீரைச் சேமிக்க வேண்டும் என அது கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.