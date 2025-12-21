நோம் பென்: அண்டை நாடான தாய்லாந்து எல்லையில் இரண்டு வாரமாக நீடிக்கும் மோதல்களால் கம்போடியாவில் அரை மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் வீடுகளைவிட்டு இடம்பெயர்ந்துள்ளனர் என்று கம்போடிய உள்துறை அமைச்சு ஞாயிற்றுக் கிழமை (டிசம்பர் 21) அன்று தெரிவித்தது.
தாய்லாந்து எஃப்-16 போர் விமானங்களால் மேற்கொள்ளப்படும் ஆகாயத் தாக்குதல், குண்டு வீச்சு, ஏவுகணைத் தாக்குதலிலிருந்து தப்பிக்க தங்கள் வீடுகள், பள்ளிகளிலிருந்து பெண்கள், குழந்தைகள் உட்பட 518,611 பேர் இடம்பெயர்ந்ததாக அது கூறியது.
இந்நிலையில் மீண்டும் வெடித்துள்ள எல்லை மோதலால் ஏறக்குறைய 400,000 பேர் இடம்பெயர்ந்துள்ளதாக தாய்லாந்து அரசாங்கம் கூறியுள்ளது.
டிசம்பரில் இரு தெற்கு ஆசிய அண்டை நாடுகளுக்கு இடையே மோதல் வெடித்தது. பீரங்கிகள், வானூர்திகளைக் கொண்டு ஒன்று மற்றதைத் தாக்கின. இந்தச் சண்டையில் தாய்லாந்தில் 22 பேரும் கம்போடியாவில் 19 பேரும் உயிரிழந்தனர் என்று அந்தந்த நாடுகளின் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
காலனித்துவ காலத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 800 கி.மீ. எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பழங்கால கோயில் இடிபாடுகளின் ஒரு பகுதி உள்ளிட்ட எல்லைப் பகுதி சர்ச்சையால் இரு நாடுகளுக்கு இடையே மோதல் வெடித்தது.
ஜூலை மாதத்தில் இரு நாடுகளுக்கு இடையே ஐந்து நாட்களாக நீடித்த சண்டையால் 12 நபர்களுக்கு மேல் கொல்லப்பட்டனர்.
சீனா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம், அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர், ஆசியான் வட்டார கூட்டமைப்புக்குத் தலைமை தாங்கும் மலேசியா மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை போர் நிறுத்தத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளன.