ஐரோப்பிய விமானத் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஏர்பஸ், ஏ320 விமானங்களில் கிட்டத்தட்ட 6,000 விமானங்களை மீட்டுக்கொள்வதாக அறிவித்துள்ளது.
மீட்டுக்கொள்ளப்படும் விமானங்களுக்கு உடனடியான பழுதுபார்ப்புத் தேவை இருப்பதாக ஏர்பஸ் கூறியது.
இதனால் அனைத்துலக நிலையில் அந்த ரகத்தைச் சேர்ந்த விமனாங்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவற்றின் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமெரிக்காவின் ‘தேங்ஸ்கிவிங்’ பண்டிகை நேரத்தில் நேர்ந்துள்ள இந்த நடவடிக்கை, குடும்பத்தினரைக் காணச் செல்லும் பயணிகளுக்கு இடையூறுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த 55 ஆண்டுகளாகச் செயல்படும் ஏர்பஸ் நிறுவனத்திற்கு இந்நடவடிக்கை ஆகப் பெரும் பின்னடைவு.
விமானங்களின் பழுது மென்பொருள் சம்பந்தப்பட்டது. முன்னதாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட மென்பொருளுக்கு விமானங்களை மாற்றுவதில் சிக்கல்கள் அவ்வளவாக இல்லை என்றாலும் விமானம் தரையைவிட்டு மீண்டும் புறப்படுவதற்கு முன்னதாக பழுதுபார்ப்பு தேவைப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.