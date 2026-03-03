வாஷிங்டன்: அமெரிக்கா அதன் மிகப் பெரிய தாக்குதலை மத்தியக் கிழக்கில் இன்னும் தொடங்கவே இல்லை என்று அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் திங்கட்கிழமை (மார்ச் 2) தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது ஆட்சியில் புதிய போர்கள் தவிர்க்கப்படும் என்று முன்பு கூறியிருந்த நிலையில் தற்போது அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். திட்டமிடப்பட்டதை விட ஈரான் மீதான தாக்குதல் பல நாள்கள் தொடரும் என்பதையும் அவர் விளக்கினார்.
தாக்குதல் தொடங்கிய பிப்ரவரி 28ம் தேதியான முதல் நாளே முக்கிய இலக்கான ஈரானியத் தலைவர் ஆயத்துல்லா அலி காமெனி கொல்லப்பட்டது, எதிர்பார்த்ததைவிட மிக விரைவாகச் செயல்படுத்தப்பட்டதாக அவர் கூறினார்.
வெள்ளை மாளிகையில் நடந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் அவரது கருத்துகளை திரு டிரம்ப் வெளியிட்டார். அமெரிக்காவின் நெடுநாள் எதிரியான ஈரானைத் தாக்கியதற்கான நான்கு காரணங்களை அவர் முன்வைத்தார். இதுவே அமெரிக்காவின் இறுதியும் சிறந்த வாய்ப்புமாகும் என்றும் இத்தாக்குதலை வகைப்படுத்தினார்.
“ஈரானின் ஏவுகணைத் திறன்களை அழிப்பது முதல் குறிக்கோள். இரண்டாவது அவர்களது கடற்படையை ஒழிப்பது. உலகில் தீவிரவாதத்தை வளர்க்கும் தலைமை நாடான ஈரான் அணுவாயுதங்களை அறவே அடையமுடியாமல் செய்வது மூன்றாவது இலக்கு. அவர்களது எல்லையைக் கடந்து நேரடியாகத் தீவிரவாத போராளிகளுக்கு நிதி, ஆயுதங்கள் வழங்குவதை நிறுத்துவது தாக்குதலுக்கான இறுதிக் காரணம்,” என்று அதிபர் டிரம்ப் விவரித்தார்.
ஈரான் தாக்குதல் குறித்து அதிபர் டிரம்ப் முதன்முதலில் பொதுவில் வெளியிட்டுள்ள கருத்துகள் இவையாகும்.