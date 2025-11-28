வாஷிங்டன்: டிரம்ப் நிர்வாகம், 19 நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்காவுக்குப் புலம்பெயர்ந்தோரின் நிரந்தரவாசத் தகுதியை மீண்டும் ஆராயவிருப்பதாகக் கூறியிருக்கிறது.
அதிபர் டிரம்ப் அத்தகைய மறுஆய்வுக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதாக அமெரிக்கக் குடியுரிமை, குடிநுழைவுச் சேவைத் துறையின் தலைவர் ஜோசஃப் எட்லோ தெரிவித்தார்.
“அக்கறைக்குரிய ஒவ்வொரு நாட்டையும் சேர்ந்த நிரந்தரவாசிகள் அனைவரின் விவரங்களையும் மீண்டும் ஆராயுமாறு அதிபர் ஆணையிட்டுள்ளார்,” என்றார் அவர்.
பட்டியலில் உள்ள நாடுகளின் விவரங்களைப் பற்றி பிபிசி செய்தி நிறுவனம் அமெரிக்கக் குடியுரிமை, குடிநுழைவுச் சேவைத் துறையிடம் கேட்டது. ஜூன் மாதம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் அந்தத் தகவல் இடம்பெற்றுள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்தது. ஆப்கானிஸ்தான், கியூபா, ஹெய்ட்டி, ஈரான், சோமாலியா, வெனிசுவேலா முதலிய நாடுகள் பட்டியலில் உள்ளன.
ஆப்கானிஸ்தானைச் சேர்ந்த ஒருவர், தேசியப் பாதுகாவற்படையின் இருவரைத் துப்பாக்கியால் சுட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் நிலையில் டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் அறிவிப்பு வந்துள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கா அதன் படைகளை மீட்டுக்கொண்டதை அடுத்து, ஆப்கானியர்களுக்குச் சிறப்புக் குடிநுழைவுப் பாதுகாப்பை வழங்கும் திட்டம் அறிமுகம் கண்டது. அந்தத் திட்டத்தின்கீழ் வந்தவர்தான் அண்மைத் துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவத்தில் சந்தேக நபராகப் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரஹ்மனுல்லா.
துப்பாக்கிச் சூடு, நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு விடுக்கப்பட்ட மிரட்டல் என்றார் அதிபர் டிரம்ப். விவரங்கள் சரிபார்க்கப்படாத கிட்டத்தட்ட 20 மில்லியன் வெளிநாட்டினரை உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் முந்திய அரசாங்கம் அமெரிக்காவுக்குள் அனுமதித்ததாக அவர் குறைகூறினார்.
“நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் பாதுகாப்பதே மிகவும் முக்கியம். முன்னைய நிர்வாகத்தின் பொறுப்பற்ற குடியேற்றக் கொள்கைகளால் ஏற்படும் விளைவுகளை அமெரிக்க மக்கள் ஏற்பது சரியல்ல,” என்றார் திரு எட்லோ.
சம்பந்தப்பட்ட 19 நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்கா சென்றோரின் நிரந்தரவாசத் தகுதி எவ்வாறு மறுஆய்வு செய்யப்படும் என்ற விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை.