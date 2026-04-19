கோலாலம்பூர் விமான நிலையத்தில் பயணப் பெட்டிகள் தொடர்பான குழப்பம்: விசாரணைக்கு உத்தரவு

ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி, கோலாலம்பூர் விமான நிலைய முனையம் 1ல், பயணப் பெட்டிகளைக் கையாளும் அமைப்பில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாகப் பயணிகள் பல மணிநேரம் காத்திருந்தனர். - படம்: ஃபேஸ்புக்
வீ. பழனிச்சாமி

புத்ராஜெயா: கோலாலம்பூர் அனைத்துலக விமான நிலையத்தின் முனையம் 1ல், பயணிகளின் உடைமைகளைக் கையாள்வதில் ஏற்பட்ட கோளாறு குறித்து விசாரணைக்கு அந்நாட்டு அரசாங்கம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், நாட்டின் பிரதான நுழைவாயிலில் இதுபோன்ற குறைபாடுகள் பொறுத்துக்கொள்ளப்படமாட்டா என்று போக்குவரத்து அமைச்சர் ஆண்டனி லோக் எச்சரித்துள்ளார்.

ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று (ஏப்ரல் 19) வெளியிடப்பட்ட ஓர் அறிக்கையில், “நேற்றைய இடையூறு காரணமாக, வந்திறங்கிய குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையிலான பயணிகளுக்குப் பயணப் பெட்டிகள் கிடைப்பதில் இரண்டு முதல் நான்கு மணி நேரம் வரை தாமதம் ஏற்பட்டது. இந்த அசௌகரியம் மிகுந்த வருத்தத்திற்குரியது,” என்று திரு லோக் கூறினார்.

சனிக்கிழமை மாலையில் பயணப் பெட்டி முறை மீண்டும் சரிசெய்யப்பட்ட போதிலும், தொழில்நுட்பக் கோளாற்றைச் சரிசெய்தது இந்தப் பிரச்சினையை முடிவுக்குக் கொண்டுவரவில்லை என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.

“நமது தேசிய நுழைவாயில் வழியாக வரும் பயணிகள், ஒரு தரமான சேவை நம்பகத்தன்மைக்குத் தகுதியானவர்கள். இந்தச் சம்பவம் அந்தத் தரத்தைத் தெளிவாகப் பூர்த்தி செய்யத் தவறிவிட்டது,” என்று அவர் கூறினார்.

“தற்போதுள்ள நிலையான செயலாக்க நடைமுறைகளை, குறிப்பாக உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நேரம், பயணிகளுடனான தொடர்பு மற்றும் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளுக்கான திட்டமிடல் ஆகியவற்றை முழுமையாக மறுஆய்வு செய்வதற்காக, திங்கட்கிழமை சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புகளுடன் ஓர் அவசரக் கூட்டத்தைக் கூட்டுமாறு போக்குவரத்து அமைச்சின் தலைமைச் செயலாளருக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளேன்,” என்று திரு லோக் தெரிவித்தார்.

மேலும், இந்தச் சம்பவம் குறித்து விசாரித்து, கோலாலம்பூர் அனைத்துலக விமான நிலையத்தை இயக்கும் மலேசியா ஏர்போர்ட்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் பெர்ஹாட் (MAHB) மீது தண்டனை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமா என்பதைத் தீர்மானிக்குமாறு மலேசியாவின் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து ஆணையத்திற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

“கோலாலம்பூர் அனைத்துலக விமான நிலையத்தின் நடத்துநராக, மலேசியா ஏர்போர்ட்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் பெர்ஹாட் இந்தப் பழுதிற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டும்,” என்றும் அமைச்சர் கூறினார்.

“ஒரு தேசிய நுழைவாயிலில் இதுபோன்ற தொடர்ச்சியான தவறுகளைத் தாங்கிக்கொள்ள முடியாது,” என்று அவர் கூறினார்.

உடனடித் திருத்த நடவடிக்கைகளுக்கு அப்பால், இந்தச் சம்பவம் அந்த நிறுவனத்திற்குள் தீர்க்கப்பட வேண்டிய ஆழமான சிக்கல்களைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது என்று அமைச்சர் லோக் கூறினார்.

