பிரேசிலியத் தேர்தல் முடிவு எதிர்ப்பைக் கைவிட்ட போல்சனாரோ

பிரேசிலியா: பிரேசில் அதிபர் தேர்தல் முடிவை எதிர்த்து வழக்கு தொடுக்கும் திட்டத்தை ஃபிளாவியோ போல்சனாரோ கைவிட்டுள்ளார். அதேவேளையில், மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள அதிபர் லூயிஸ் இனாசியோ லுலா டா சில்வாவிடம் தனது தோல்வியை அவரது லிபரல் கட்சி அதிகாரபூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
அக்கட்சியின் தலைவர் வால்டேமர் கோஸ்டா நேட்டோ திங்கட்கிழமையன்று (அக்டோபர் 26) கையெழுத்திட்ட அறிக்கையில், தேர்தல் முடிவை அங்கீகரிப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
எனினும், வாக்கெடுப்புக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் பொதுச் செலவினங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டதையும் அது தேர்தல் களத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய சாத்தியமான தாக்கத்தையும் அவர் விமர்சித்தார்.
முன்னதாக ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக்டோபர் 25) வாக்கெடுப்பைத் தொடர்ந்து தேர்தலை ரத்து செய்யக் கோரப் போவதாகப் போல்சனாரோ கூறியிருந்த நிலையில், தற்போதைய அறிக்கை அவரது ஆரம்பக்கட்ட நிலைப்பாட்டிலிருந்து முற்றிலும் பின்வாங்குவதைக் காட்டுகிறது.
போல்சனாரோவின் இந்த முடிவை அவரது தேர்தல் பிரசாரக் குழுவைச் சேர்ந்த ஒருவர் முதலில் உறுதிப்படுத்தினார். தேர்தல் முடிவு எதிர்ப்பில் வெற்றிபெற வாய்ப்பில்லை என்பது பிரசாரக் குழுவுக்கு ஏற்கெனவே தெரியும் என்றும் ஆதரவாளர்களைத் திரட்டுவதற்காகவே இம்முயற்சி உயிர்ப்புடன் வைக்கப்பட்டிருந்தது என்றும் மற்றொருவர் தெரிவித்தார்.
உச்ச நீதிமன்றம் வாக்களிப்பு நேரத்தை இரண்டு மணி நேரம் நீட்டிக்க உத்தரவிட்டதை அடுத்தே, தேர்தலை ரத்து செய்யக் கோரப்போவதாகப் போல்சனாரோ கூறியிருந்தார். உண்மையில், போல்சனாரோ, லுலா ஆகிய இருவரின் பிரசாரக் குழுக்களுமே இந்த நேர நீட்டிப்பைக் கோரியிருந்தன. வழக்கமான வாக்களிப்பு நேரத்திற்குப் பிறகு 34,000க்கும் சற்று அதிகமான வாக்குகள் மட்டுமே பதிவானதாகத் தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
லுலாவின் ஏறத்தாழ 4.4 மில்லியன் வாக்குகள் வித்தியாசத்திலான மாபெரும் வெற்றியை ஒப்பிடும்போது, இது புறக்கணிக்கத்தக்க மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையாகும்.
வலதுசாரி எதிர்ப்பாளரான ஃபிளாவியோ போல்சனாரோவை வீழ்த்தி, பிரேசில் அதிபர் லூயிஸ் இனாசியோ லுலா டா சில்வா நான்காவது முறையாகப் பதவிக்கு வந்துள்ளார். 51.79 விழுக்காடு வாக்குகளைப் பெற்ற இடதுசாரித் தலைவரான லுலா, 1985ஆம் ஆண்டு பிரேசில் மீண்டும் மக்களாட்சி முறைக்குத் திரும்பியதற்குப் பிறகு, முதல் சுற்று வாக்கெடுப்பில் தோல்வியடைந்து பின்னர் அதிபராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் தலைவர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார். மகிழ்ச்சிக் கடலில் திளைத்த மக்கள் கூட்டத்தினிடையே பேசிய லுலா, தமது வெற்றி எதிர்மறை எண்ணங்களுக்கும் பொய்களுக்கும் கிடைத்த தோல்வி என்று குறிப்பிட்டதுடன், ஜனநாயகம் நீடூழி வாழ்க என்றும் முழங்கினார்.