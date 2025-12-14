பேங்காக்: தாய்லாந்து, கம்போடிய இருநாடுகளுக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள எல்லைச் சண்டை இரண்டாவது வாரமாகத் தொடர்கிறது. சண்டை கடுமையடைந்துள்ள நிலையில், தாய்லாந்தும் கம்போடியாவும் எல்லைப் பகுதிகளை மூடின.
தாய்லாந்தின் தென்கிழக்கில் உள்ள திராட் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிசம்பர்14) ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. கம்போடியாவுடன் நடந்துவரும் சண்டை கடலோர எல்லைப் பகுதிகளுக்கும் பரவிவருகிறது.
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் சண்டை நிறுத்தத்தை வலியுறுத்தி இரு நாடுகளும் அதனை ஏற்றுக்கொண்டதாக டிசம்பர் 12 அன்று அறிவித்து இரண்டு நாள்கள் கழித்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சண்டை நிறுத்தத்துக்கு தாங்கள் ஒப்புக்கொண்டதாக அமெரிக்கா கூறுவதை தாய்லாந்து மறுக்கிறது.
அமைதிக்கு தாம் தயாராக இருந்தாலும் கம்போடியா தாக்குதல்களை நிறுத்தினால், தாம் பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயார் என்று ஊரடங்கை வெளியிட ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் தாய்லாந்தின் ராணுவ உயர் அதிகாரி சுரசான்த் கொங்சிரி கூறினார்.
மே மாதம் தொடங்கிய பூசல் ஜூலை மாதம் ஐந்து நாள் சண்டையாக உருவெடுத்தது. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இரு நாடுகளின் எல்லைகளிலிருந்தும் இடம்பெயர நேரிட்டது. அச்சமயம் அமெரிக்காவும் மலேசியாவும் முன்னெடுத்த சமரசப் பேச்சுகளுக்குப் பிறகு அமைதி ஏற்பட்டது.
கடந்த திங்கட்கிழமை மீண்டும் பயங்கரமான ஆயுதத் தாக்குதல் அந்த 817 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள எல்லைப் பகுதிகளில் தொடங்கியுள்ளது. சுமார் 800,000 பேர் மாற்று இடங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.
மக்களைக் காக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட சண்டை நிறுத்தத்தை மீறும் நாடுமீது அதிபர் டிரம்ப் நடவடிக்கை எடுக்கப்போவதாக அமெரிக்க அரசாங்கப் பேச்சாளர் கூறியுள்ளார்.
இதுவரை 25பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். அவர்களில் 14 தாய்லாந்து ராணுவ வீரர்களும் 11 கம்போடிய பொதுமக்களும் அடங்குவர் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இருநாடுகளும் பொதுமக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் சண்டையைத் தொடங்கியதாகவும் ஒன்றையொன்று குற்றம் சாட்டிக்கொண்டுள்ளன. தற்காப்புக்காகவே பதில் தாக்குதல் நடத்துவதாகவும் அவை கூறுகின்றன.