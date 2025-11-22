லண்டன்: பிரிட்டனில் செயல்படும் டெய்லி மெயில் ஊடக நிறுவனம் அதன் போட்டி நிறுவனமான ‘த டெலிகிராப்’ செய்தித்தாளை 856 மில்லியன் வெள்ளி கொடுத்து வாங்கவுள்ளது.
டெய்லி மெயில் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் டிஎம்ஜிடி (DMGT) அதை உறுதிசெய்துள்ளது.
வலது சாரிகளை ஆதரிக்கும் இந்த இரு ஊடக நிறுவனங்களும் இணைவது பிரிட்டனில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கவனிப்பாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
சில நாள்களுக்கு முன்னர் அமெரிக்க நிறுவனமான ரெட்பேர்ட் கேபிட்டல் பார்ட்னர்ஸ் ‘த டெலிகிராப்’ செய்தித்தாளை வாங்கும் நடவடிக்கையிலிருந்து பின்வாங்கினர். அதைத்தொடர்ந்து தற்போது விற்பனைகுறித்து புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.